Диана Зотова на "Холостяке-15": почему вернулась и как ее приняли участницы

Диана Зотова вспомнила свой приезд в дом " Холостяка-15 " в Карпатах. Вячеслав Кравцов пригласил ее остаться на шоу после благотворительного матча, но другие участницы узнали об этом только тогда, когда модель уже пришла к ним с розой.

Что Зотова рассказала о встрече с девушками, почему во второй раз пришла на реалити и что известно о ее разрыве с футболистом Николаем Кухаревичем, передает Styler.

Как Диану Зотову встретили в доме "Холостяка"

"Никто не рад был меня видеть. Мне негде было спать, никто не пускал меня к себе", - сказала Диана в разговоре с Наталкой Денисенко из бэкстейджа, что вышел 15 ноября на YouTube-канале "Холостяк / Холостячка".

Вне проекта Диана часто переезжает и имеет мало времени на свидание. По словам девушки, на предложения познакомиться в Instagram она не отвечает, а мужчин, с которыми встречалась раньше, обычно знала из-за общих друзей.

По причине возвращения Зотова выделила такую: на съемках она сможет сосредоточиться на отношениях и даже не отвлекаться на телефон.

Как на появление Дианы отреагировали другие участницы

В четвертом выпуске от 6 ноября девушки прямо сказали Зотовой, что им не понравилось решение Кравцова пригласить ее на проект.

Еще до выхода бэкстейджа Styler спросил о возвращении Дианы бывшую участницу Марию Захватову. "Я думаю, что это цирк, что она придет. Ей точно не Вячеслав нужен, не проект, ничего ей не нужно", - ответила Захватова в интервью.

В пятом выпуске у Дианы и Вячеслава было свидание на воздушном шаре. В конце романтической встречи он подарил ей платье и розу.

На церемонии роз Лия Янголенко утверждала, что Зотова говорила, что Кравцов "не достоин" самой Лии. Диану возмутило, что их частный разговор обсуждали при всех, а также утверждала, что это неправда и вообще искажение фактов.

Откуда Диана Зотова знала Тараса Цымбалюка

Диана родом из Николаева. Первый модельный контракт она подписала в 14 лет, а в 2021 году вышла в финал конкурса "Мисс Украина". Одним из ведущих был Тарас Цымбалюк. После конкурса они переписывались, но до свидания тогда так и не дошло.

Диана покинула сезон с Цымбалюком в пятом выпуске. Как впоследствии объяснила сама Зотова, во время поездки на съемку во Францию она до утра говорила по телефону с бывшим любимым, футболистом Николаем Кухаревичем. Диана поняла, что до сих пор любит его, и вернулась на проект, чтобы лично сказать об этом Тарасу.

Что известно о браке Зотовой с Кухаревичем

В спецвыпуске "Холостяк. Жизнь после проекта", вышедшем в январе 2026 года, Диана рассказала о помолвке. В июне она сообщила о расставании с футболистом.

В выпуске с Кравцовым, который показал 6 ноября, Зотова поделилась, что они с Николаем поженились за границей. По ее словам, на момент того разговора пара еще оформляла развод.