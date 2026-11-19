Фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Сахневич розповіла про плани на другу дитину. Вона зізналася, що з чоловіком замислюються про поповнення в родині, але поки не поспішають.

Чи планують Юлія Сахневич і Позитив другу дитину

Під час інтерв'ю танцівницю запитали, чи замислюються вони з чоловіком про народження ще однієї дитини, адже їхній доньці Марії вже майже два роки.

Юлія підтвердила, що вони з Позитивом хотіли б вдруге стати батьками. За її словами, особливо сильне бажання знову пережити перші місяці материнства виникає, коли вона бачить немовлят.

"У майбутньому задумуємося про це. І навіть був момент, коли ми поїхали до лікаря і ти під кабінетом знаходишся, бачиш цих малесеньких крихіток і думаєш: "Ой, як швидко цей час минув". Вона ж була така манюня, то хотілося б знову отак на ручках потримати", - поділилася Сахневич.

Але зараз подружжя має багато професійних зобов'язань, тому народження другої дитини залишається планом на майбутнє.

"Є оці класні відчуття, які дуже швидкоплинні. Хотілося б їх повернути, але зараз такий час насичений у роботі, що поки це мрія на майбутнє, мрія на кращі, тихі часи", - пояснила Юлія.

Під час розмови журналістка також звернула увагу на вільне вбрання танцівниці та прямо запитала, чи не вагітна вона зараз.

"Ні, ні, ні. Це один із моїх нарядів на сьогоднішній день. Буде ще один наряд, у якому буде точно зрозуміло, що там немає чого приховувати", - відповіла Сахневич.

Чому Юлія і Позитив досі не похрестили доньку

Окрім планів на другу дитину, танцівниця розповіла і про хрещення доньки Марії.

Як з'ясувалося, подружжя досі цього не зробили. За словами Юлії, причиною став насичений робочий графік, через який вони не змогли знайти час для організації хрещення.

"Не хрестили, бо, на жаль, через роботу і насичений графік у нас не було часу цього зробити. Але це ще все попереду", - зазначила Сахневич.