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Главная Холостяк "Холостяк-15": Кристина Горняк заключила с Вячеславом Кравцовым "Договор симпатии" и вспомнила об Остапчуке
Холостяк 16 октября 2026 · 19:34
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"Холостяк-15": Кристина Горняк заключила с Вячеславом Кравцовым "Договор симпатии" и вспомнила об Остапчуке

Эксдружина Владимира Остапчука встретилась с главным героем нового сезона романтического реалити
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
"Холостяк-15": Кристина Горняк заключила с Вячеславом Кравцовым "Договор симпатии" и вспомнила об Остапчуке

Вячеслав Кравцов и Кристина Горняк (коллаж: Styler)

Среди участниц 15-го сезона "Холостяка" оказалась нотариус и блогерша Кристина Горняк, известная также как бывшая супруга Владимира Остапчука. После первого знакомства с Вячеславом Кравцовым она поделилась впечатлениями и рассказала, какие качества баскетболиста привлекли ее внимание.

Детальнее об этом рассказывает Styler.

Как прошла первая встреча

На знакомстве Кристина Горняк предложила Вячеславу Кравцову подписать "контракт симпатии" про потенциальном "похищении сердца".

В контракте речь шла о приглашении на свидание, добровольном даровании роз раз в неделю и зрительном контакте во время свиданий.

Кроме этого, Кристина обещала воздержаться от драм до третьего свидания и указала в договоре, если ее статус с "участницы" сменится на "любимую", то срок договора - бессрочный.

Участница поделилась первым впечатлением о Вячеславе, отметив его улыбку и то, что он внимательно ее слушал.

&quot;Холостяк-15&quot;: Кристина Горняк заключила с Вячеславом Кравцовым &quot;Договор симпатии&quot; и вспомнила об Остапчуке
Вячеслав и Кристина (скриншот)

Первый брак Кристины Горняк

Кристина Горняк на шоу "Холостяк" рассказала и о своих прошлых отношениях с Владимиром Остапчуком.

"После года совместного проживания он становился достаточно эмоционально агрессивным. Употреблял алкоголь, начал бить стену... У меня был такой стресс, до рвоты. Это был очень страшный период. Больше в моей жизни такого не будет!" - сказала Горняк.

Напомним, что пара поженилась в 2020 году, однако развелась в 2022 году.

&quot;Холостяк-15&quot;: Кристина Горняк заключила с Вячеславом Кравцовым &quot;Договор симпатии&quot; и вспомнила об Остапчуке
Кристина Горняк (скриншот)

Получит ли Горняк розу от Кравцова - увидим в финале первого выпуска.

Кто такая Кристина Горняк

Кристина Горняк - украинская нотариус и блогерша, которая стала известной широкой аудитории благодаря браку с телеведущим Владимиром Остапчуком. После разрыва бывшие супруги долгое время решали вопрос общего дома в коттеджном городке под Киевом.

&quot;Холостяк-15&quot;: Кристина Горняк заключила с Вячеславом Кравцовым &quot;Договор симпатии&quot; и вспомнила об Остапчуке
Кристина Горняк и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

После развода Горняк продолжила заниматься профессиональной деятельностью и вести соцсети. Она также объясняла, что юридически осталась с фамилией Остапчук из-за сложностей с переоформлением документов, хотя публично представляется как Кристина Горняк.

&quot;Холостяк-15&quot;: Кристина Горняк заключила с Вячеславом Кравцовым &quot;Договор симпатии&quot; и вспомнила об Остапчуке
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

В прошлом Кристина уже высказывалась о возможном участии в романтическом реалити. В 2024 году, отвечая на вопрос о роли главной героини "Холостячки", она не исключала такой перспективы, но отмечала, что это потребовало бы серьезного решения. Теперь Горняк появилась в 15-м сезоне "Холостяка" как участница, где познакомилась с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Может ли ведущий "Холостяка" влиять на решения героя

В интервью для YouTube-канала Wave РБК-Украина, текстовая версия которого уже вышла на Styler, ведущий Григорий Решетник рассказывал, может ли он давать советы холостяку или участницам проекта.

"Я даю общие советы и помогаю. В последних сезонах я такой помощник и в хорошем понимании советчик. Потому что в отношениях я вообще считаю, что советовать что-то очень сложно и опасно. Я советчик для обоих", - рассказал Решентик.

"Я девушек мотивирую, долго работаю над тем, чтобы героини также проявляли инициативу. У нас стереотипно, что девушка должна сидеть ждать, а на проекте можно не дождаться своего свидания. Безусловно делюсь своими мыслями о развитии событий в доме наших героинь. Анализируя всю информацию, я еще придумываю какие-то игры. потому что я не с пустыми руками, что-то принесу. – добавил Григорий.

Также Григорий поделился, что не может раскрывать секреты участниц и холостяка: если между ними происходит что-нибудь личное, они должны сами решать, рассказывать ли об этом другим.

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