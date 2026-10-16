Кристина Горняк рассказала о причинах участия в шоу "Холостяк-15" и реакции родителей

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк подтвердила, что появится в новом сезоне "Холостяка" . Нотариусиня пока не спешит раскрывать все подробности, однако намекает на то, что ее решение имеет личное значение и может стать поддержкой для других женщин.

Styler со ссылкой на программу "Тур зірками" рассказывает, что Кристина сказала об участии в шоу, как относится к соперничеству и почему ее родители волновались из-за этого шага.

Почему Кристина Горняк решила пойти на "Холостяк"

В новом интервью Горняк впервые подробнее отреагировала на новость о своем участии в проекте. Ведущая обратила внимание на то, что после возвращения со съемок Кристина выглядит счастливым, и поинтересовалась, нашла ли она любовь.

Прямого ответа на этот вопрос нотариус не дала, однако подтвердила, что информация о появлении в реалити соответствует действительности.

Рассказать, что именно побудило ее согласиться на участие, Кристина пообещала после премьеры. Пока она только намекнула, что хочет донести важное для себя мнение. По словам Горняка, ее опыт может помочь другим женщинам не терять веры в любовь даже после сложных жизненных обстоятельств.

Как Горняк относится к соперницам

Отдельно Кристина высказалась о конкуренции между участницами романтического шоу. Похоже, этот аспект проекта ее не слишком пугает: нотариусиня считает, что настоящие чувства не зависят от количества соперниц.

По ее убеждению, если двум людям суждено быть вместе, присутствие других женщин не станет препятствием для их отношений.

Почему родители Кристины волновались из-за ее участия

Решение Горняка попробовать себя в романтическом реалити вызвало неоднозначные эмоции и в ее семье. Родители поддержали дочь, однако признались, что новость заставила их изрядно поволноваться. Они боялись, что участие в шоу может завершиться для Кристины мучительным разочарованием.

Горняк с родителями (фото: instagram.com/kristygor)

Мама нотариуса с юмором вспомнила и о физической разнице между дочерью и главным героем сезона. Увидев рост Холостяка, она даже предположила, что Кристина может одной из первых покинуть проект.

"Не могу сказать, что мы обрадовались. Мы волновались. Я не хочу, чтобы она в отчаянии была какому-то. Она такая маленькая, худенькая. Я посмотрела на Холостяка - 2,15 метров ростом - и думаю: "Господи, она первая вылетит", - призналась мама Кристины.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Премьера 15-го сезона романтического реалити состоится в пятницу, 16 октября 2026 года. Первый выпуск покажут на телеканале СТБ в 19.00. В этот раз главным героем проекта стал украинский баскетболист и бывший игрок NBA Вячеслав Кравцов.

Он объяснил, что уже три года не находится в отношениях и пришел на проект, чтобы найти женщину, с которой он сможет построить общее будущее.

Для тех, кто предпочитает просмотр онлайн, предусмотрели и другой вариант. В 20:30 в тот же день первый эпизод станет доступен на Netflix в Украине - через полтора часа после начала телевизионной премьеры. Такой график будет действовать и дальше: следующие выпуски будут появляться на платформе в день показа на СТБ, но с временной задержкой.