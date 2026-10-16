UA / RU
rbc.ua
Последние новости
11:24 Холостяк
Кристина Горняк рассказала о причинах участия в шоу "Холостяк-15" и реакции родителей
10:48 Полезное
Очистка кухонной вытяжки: как эффективно отмыть от жира и не повредить фильтры
09:43 Холостяк
Антонина Хижняк озвучила "главное условие" для участников проекта "Холостячка" (видео)
09:05 Тренды
Атмосферные игры на ПК, которые можно пройти за вечер или выходные: Stray, Journey, Firewatch и другие
08:26 Полезное
Как безопасно отмыть термос и термочашку от налета и запаха: пошаговый гайд
07:15 Вкусно
Сырники с румяной корочкой: проверенный рецепт от редактора Styler (фото)
06:19 Полезное
Отопительный сезон 2026: какие тарифы на тепло в Днепре, Киеве, Львове и Харькове
05:50 Гороскопы
Таро-гороскоп на 16 октября: прогнозы для Овнов, Водолеев и других знаков Зодиака
20:06 Гороскопы
Тельцы, Скорпионы и Рыбы: кому астролог Руби Миранда обещает перемены с 16 октября
19:26 Полезное
Где в Украине найти "гриб бессмертия": как выглядит рейши и действительно ли он обладает целебными свойствами
Все новости
Главная Холостяк Кристина Горняк рассказала о причинах участия в шоу "Холостяк-15" и реакции родителей
Холостяк 16 октября 2026 · 11:24
Додати як бажане джерело в Google

Кристина Горняк рассказала о причинах участия в шоу "Холостяк-15" и реакции родителей

Нотариусиня намекнула на особую миссию и растрогала родителей своим решением
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Кристина Горняк рассказала о причинах участия в шоу "Холостяк-15" и реакции родителей

Кристина Горняк станет одной из участниц нового сезона "Холостяка" (фото: Styler)

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк подтвердила, что появится в новом сезоне "Холостяка". Нотариусиня пока не спешит раскрывать все подробности, однако намекает на то, что ее решение имеет личное значение и может стать поддержкой для других женщин.

Styler со ссылкой на программу "Тур зірками" рассказывает, что Кристина сказала об участии в шоу, как относится к соперничеству и почему ее родители волновались из-за этого шага.

Почему Кристина Горняк решила пойти на "Холостяк"

В новом интервью Горняк впервые подробнее отреагировала на новость о своем участии в проекте. Ведущая обратила внимание на то, что после возвращения со съемок Кристина выглядит счастливым, и поинтересовалась, нашла ли она любовь.

Прямого ответа на этот вопрос нотариус не дала, однако подтвердила, что информация о появлении в реалити соответствует действительности.

Рассказать, что именно побудило ее согласиться на участие, Кристина пообещала после премьеры. Пока она только намекнула, что хочет донести важное для себя мнение. По словам Горняка, ее опыт может помочь другим женщинам не терять веры в любовь даже после сложных жизненных обстоятельств.

Как Горняк относится к соперницам

Отдельно Кристина высказалась о конкуренции между участницами романтического шоу. Похоже, этот аспект проекта ее не слишком пугает: нотариусиня считает, что настоящие чувства не зависят от количества соперниц.

По ее убеждению, если двум людям суждено быть вместе, присутствие других женщин не станет препятствием для их отношений.

Почему родители Кристины волновались из-за ее участия

Решение Горняка попробовать себя в романтическом реалити вызвало неоднозначные эмоции и в ее семье. Родители поддержали дочь, однако признались, что новость заставила их изрядно поволноваться. Они боялись, что участие в шоу может завершиться для Кристины мучительным разочарованием.

Кристина Горняк рассказала о причинах участия в шоу &quot;Холостяк-15&quot; и реакции родителей
Горняк с родителями (фото: instagram.com/kristygor)

Мама нотариуса с юмором вспомнила и о физической разнице между дочерью и главным героем сезона. Увидев рост Холостяка, она даже предположила, что Кристина может одной из первых покинуть проект.

"Не могу сказать, что мы обрадовались. Мы волновались. Я не хочу, чтобы она в отчаянии была какому-то. Она такая маленькая, худенькая. Я посмотрела на Холостяка - 2,15 метров ростом - и думаю: "Господи, она первая вылетит", - призналась мама Кристины.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Премьера 15-го сезона романтического реалити состоится в пятницу, 16 октября 2026 года. Первый выпуск покажут на телеканале СТБ в 19.00. В этот раз главным героем проекта стал украинский баскетболист и бывший игрок NBA Вячеслав Кравцов.

Он объяснил, что уже три года не находится в отношениях и пришел на проект, чтобы найти женщину, с которой он сможет построить общее будущее.

Для тех, кто предпочитает просмотр онлайн, предусмотрели и другой вариант. В 20:30 в тот же день первый эпизод станет доступен на Netflix в Украине - через полтора часа после начала телевизионной премьеры. Такой график будет действовать и дальше: следующие выпуски будут появляться на платформе в день показа на СТБ, но с временной задержкой.

Ранее мы рассказывали о том, что главный герой 15-го сезона "Холостяка" Вячеслав Кравцов рассказал о первой вечеринке.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Антонина Хижняк озвучила "главное условие" для участников проекта "Холостячка" (видео) Холостяк Антонина Хижняк озвучила "главное условие" для участников проекта "Холостячка" (видео)
Атмосферные игры на ПК, которые можно пройти за вечер или выходные: Stray, Journey, Firewatch и другие
Атмосферные игры на ПК, которые можно пройти за вечер или выходные: Stray, Journey, Firewatch и другие Тренды
Как безопасно отмыть термос и термочашку от налета и запаха: пошаговый гайд
Как безопасно отмыть термос и термочашку от налета и запаха: пошаговый гайд Полезное
Больше интересного
"Это настоящие чувства". Григорий Решетник о феномене "Холостяка", воспитании сыновей и репутации в Украине "Это настоящие чувства". Григорий Решетник о феномене "Холостяка", воспитании сыновей и репутации в Украине Полина Кузенко · 15 октября 2026, 14:16
Отопительный сезон 2026: какие тарифы на тепло в Днепре, Киеве, Львове и Харькове Отопительный сезон 2026: какие тарифы на тепло в Днепре, Киеве, Львове и Харькове Юлия Шиканова · 16 октября 2026, 06:19
Сырники с румяной корочкой: проверенный рецепт от редактора Styler (фото) Сырники с румяной корочкой: проверенный рецепт от редактора Styler (фото) Юлія Люшньова · 16 октября 2026, 07:15
Очистка кухонной вытяжки: как эффективно отмыть от жира и не повредить фильтры Очистка кухонной вытяжки: как эффективно отмыть от жира и не повредить фильтры Юлія Люшньова · 16 октября 2026, 10:48