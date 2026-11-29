В канун Нового года 2027 многие выбирают праздничную одежду не только учитывая модные тренды, но и народные приметы. В разных культурах определенным оттенкам приписывают особое значение - от финансового благосостояния до неудач.
Styler рассказывает, какие цвета имеют неоднозначную символику и что лучше выбрать для празднования Нового года.
Черный - символ потерь и траура
Черный цвет давно имеет неоднозначную символику. С одной стороны, он ассоциируется с элегантностью, силой и изысканностью. С другой - во многих культурах является традиционным цветом траура.
В частности, в некоторых азиатских традициях черный имеет негативные ассоциации и связан с грустными событиями. Поэтому поклонники символических новогодних ритуалов советуют не делать его основой праздничного образа.
В то же время важно понимать, что это не универсальное правило для всех стран и культур.
Белый - не всегда символ нового начала
Во многих странах белый ассоциируется с чистотой, миром и новым этапом жизни. Однако в некоторых азиатских культурах этот цвет имеет совсем другое значение.
Как отмечают в материале австралийского издания ABC News, в китайской традиции белый связан со траурами и похоронными обрядами. Поэтому его символика существенно отличается от западного восприятия.
Однако отказываться от белых нарядов всем подряд не стоит. Например, в Бразилии этот цвет, наоборот, является традиционным для новогодней ночи и символизирует мир и гармонию.
Тускло-серый - символ неопределенности
Серый часто ассоциируется со сдержанностью, обыденностью и отсутствием ярких эмоций. В символической трактовке цвета его иногда связывают с неопределенностью и периодом застоя.
Если новогодняя ночь для вас - возможность мысленно попрощаться со старыми проблемами и настроиться на новые достижения, можно отдать предпочтение более насыщенным оттенкам. Например, изумрудному, бордовому или золотому.
В то же время научного подтверждения того, что серая одежда может привлечь неудачи, нет. Это скорее вопрос личных ассоциаций и символизма.
Какие цвета выбрать, чтобы привлечь деньги, счастье и любовь
Если верить популярным новогодним традициям разных стран, цвета могут символизировать желания, которые человек желает осуществить в следующем году.
К примеру, Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института объясняет, что в китайской культуре красный цвет ассоциируется со счастьем, процветанием и жизненной энергией. Именно поэтому он является одним из главных оттенков празднования Китайского Нового года.
А в Бразилии существует интересная традиция выбирать цвет новогодней одежды в соответствии с желаниями на следующий год. Об этом сообщает Университет Южной Калифорнии в своем цифровом архиве фольклора.
В частности, красный связывают с любовью и страстью, желтый - с богатством и финансовым благополучием, а белый - с миром.
Вот какие цвета можно выбрать для праздничного образа:
- Красный - символ любви, страсти, жизненной энергии и удачи.
- Золотой - символ богатства, успеха, финансового благополучия и роскоши.
- Желтый - в новогодних традициях некоторых стран Латинской Америки связан с деньгами и достатком.
- Зеленый - ассоциируется с обновлением, надеждой и развитием.
- Розовый - символ нежности, романтики и гармонии в отношениях.
- Белый - во многих странах, в частности, в Бразилии, символизирует мир и спокойствие.
Ранее мы рассказывали, в каких цветах встречать Новый год 2027.