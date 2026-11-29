Украинская певица Ирина Федишин прокомментировала петицию по присвоению ей почетного звания, набравшую необходимое для рассмотрения количество голосов. Исполнительница рассказала, как восприняла инициативу поклонников и что для нее означает такое признание.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на Instagram артистки.

Как Ирина Федишин отреагировала на петицию

Певица призналась, что сначала чувствовала себя неловко, когда узнала о регистрации петиции о присвоении ей почетного звания. Именно поэтому она решила оставаться в стороне от этой инициативы.

"Есть признание, которого не ищешь, но которое особенно ценно, потому что оно исходит от людей. Эта история с петицией стала для меня чем-то гораздо большим, чем вопрос присвоения звания", - отметила Федишин.

По словам исполнительницы, ее чрезвычайно тронули многочисленные сообщения, звонки и слова поддержки. Особенно ценным для певицы стало то, что поклонники самостоятельно объединились ради этой цели.

"Я видела, как вы сами инициировали петицию, как объединились, активно распространяли, подписывали и собрали 25 тысяч голосов", - поделилась артистка.

Федишин подчеркнула, что считает такую инициативу особым проявлением любви и уважения к ее творчеству. Она также поблагодарила автора петиции и всех, кто присоединился к сбору подписей.

Что Федишин считает своей самой большой наградой

Исполнительница отметила, что независимо от решения президента самой большой наградой для нее остается любовь слушателей.

"Можно иметь много наград, но самое большое счастье для артиста - иметь своего слушателя. Не знаю, каким будет решение Президента, но самую большую награду я уже имею - вашу любовь", - подчеркнула Федишин.

По словам певицы, именно поддержка поклонников вдохновляет ее продолжать творить, выступать и дарить слушателям новые песни.

Что известно о петиции о присвоении Федишин почетного звания

4 сентября 2026 года на официальном сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию о присвоении Ирине Федишин звания "Заслуженная артистка Украины". Автором инициативы стал Богдан Онищук.

В обращении он отметил многолетнюю творческую деятельность певицы, ее вклад в развитие украинского музыкального искусства и популяризацию национальной культуры.

Отдельное внимание автор уделил волонтерской деятельности Федишин после начала полномасштабного российского вторжения, в частности проведению благотворительных концертов и сбору средств на нужды ВСУ.

Уже 26 ноября петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. По состоянию на 29 ноября ее поддержали 25 130 граждан.

В настоящее время обращение ожидает рассмотрения. Окончательного решения о присвоении певице почетного звания пока нет.