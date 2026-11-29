Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по преданности в отношениях. Одни готовы бороться за любовь к последнего, а для других даже одна ошибка может послужить поводом уйти навсегда.

12 место - Близнецы

Близнецы любят новые впечатления, яркие эмоции и постоянное движение, поэтому иногда им бывает сложно выдерживать однообразие в отношениях. Их преданность держится на интересном общении, доверии и свободе, а больше всего они не терпят контроля и скуки.

11 место - Стрелец

Стрельцы ценят независимость и не любят чувствовать себя ограниченными даже в самых серьезных отношениях. Они способны быть верными, если рядом с партнером могут оставаться собой, но не простят ревности, манипуляции и попытки управлять каждым их шагом.

10 место - Водолей

Водолеи не всегда демонстрируют чувство традиционным способом, поэтому их преданность иногда ошибочно воспринимают как холодность. Они остаются рядом с теми, кто уважает их свободу и личное пространство, но не терпят эмоционального давления и недоверия.

9 место - Овен

Овны могут быть страстными и преданными партнерами, особенно когда испытывают взаимность и искренний интерес. Их верность держится на честности и сильных эмоциях, а больше всего они не терпят лжи, измен и двойных стандартов.

8 место - Весы

Весы стремятся к гармоническим отношениям и часто готовы уступать ради сохранения любви. Они ценят романтику, взаимное уважение и внимание, но не прощают постоянных конфликтов, грубости и ситуаций, когда партнер заставляет их сомневаться в собственной ценности.

7 место - Лев

Львы могут быть преданными, если чувствуют, что их ценят и уважают. Они готовы защищать любимого человека и вкладываться в отношения, но не терпят пренебрежения, предательства и ситуаций, когда их чувства воспринимают как должное.

6 место - Рыбы

Рыбы склонны идеализировать любовь и отдавать партнеру много тепла и заботы. Их преданность держится на эмоциональной близости, нежности и доверии, но они очень болезненно переживают безразличие, обман и невзаимность.

5 место - Дева

Девы не всегда говорят о любви громкими словами, зато доказывают ее конкретными поступками. Они ценят стабильность, ответственность и честность, а больше всего не терпят безответственности, лжи и пустых обещаний.

4 место - Рак

Раки очень привязываются к близким людям и часто ставят потребности любимого человека выше собственных. Их верность держится на доверии, семейных ценностях и ощущении безопасности, а измена и эмоциональная холодность могут навсегда разрушить их благосклонность.

3 место - Козерог

Козероги не спешат открывать сердце, но если уж избрали партнера, то настроены на серьезные и длительные отношения. Они ценят надежность, ответственность и общие планы, а не терпят предательства, легкомыслия и людей, не отвечающих за свои слова.

2 место - Скорпион

Скорпионы любят глубоко, страстно и часто воспринимают отношения как особый союз двух людей. Они способны на чрезвычайную преданность, но требуют такой же искренности в ответ и практически не терпят предательства, обмана и скрытых секретов.

1 место - Телец

Тельцы возглавляют рейтинг благодаря своей любви к стабильности, надежности и длительным отношениям. Если они по-настоящему любят, то готовы вкладывать силы и время в общее будущее, но не простят предательства, лжи и постоянных эмоциональных качелей.