Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку за відданістю у стосунках і ставленням до довіри. Одні готові боротися за кохання до останнього, а для інших навіть одна помилка може стати приводом піти назавжди.

12 місце - Близнюки

Близнюки люблять нові враження, яскраві емоції та постійний рух, тому іноді їм буває складно витримувати одноманітність у стосунках. Їхня відданість тримається на цікавому спілкуванні, довірі та свободі, а найбільше вони не терплять контролю й нудьги.

11 місце - Стрілець

Стрільці цінують незалежність і не люблять відчувати себе обмеженими навіть у найсерйозніших стосунках. Вони здатні бути вірними, якщо поруч із партнером можуть залишатися собою, але не пробачать ревнощів, маніпуляцій та спроб керувати кожним їхнім кроком.

10 місце - Водолій

Водолії не завжди демонструють почуття традиційним способом, тому їхню відданість іноді помилково сприймають як холодність. Вони залишаються поруч із тими, хто поважає їхню свободу та особистий простір, але не терплять емоційного тиску й недовіри.

9 місце - Овен

Овни можуть бути пристрасними та відданими партнерами, особливо коли відчувають взаємність і щирий інтерес. Їхня вірність тримається на чесності та сильних емоціях, а найбільше вони не терплять брехні, зрад і подвійних стандартів.

8 місце - Терези

Терези прагнуть гармонійних стосунків і часто готові поступатися заради збереження кохання. Вони цінують романтику, взаємну повагу та увагу, але не пробачають постійних конфліктів, грубості й ситуацій, коли партнер змушує їх сумніватися у власній цінності.

7 місце - Лев

Леви можуть бути надзвичайно відданими, якщо відчувають, що їх цінують і поважають. Вони готові захищати кохану людину та вкладатися у стосунки, але не терплять зневаги, зради й ситуацій, коли їхні почуття сприймають як належне.

6 місце - Риби

Риби схильні ідеалізувати кохання та віддавати партнеру багато тепла й турботи. Їхня відданість тримається на емоційній близькості, ніжності та довірі, але вони дуже болісно переживають байдужість, обман і невзаємність.

5 місце - Діва

Діви не завжди говорять про кохання гучними словами, зате доводять його конкретними вчинками. Вони цінують стабільність, відповідальність і чесність, а найбільше не терплять безвідповідальності, брехні та порожніх обіцянок.

4 місце - Рак

Раки дуже прив'язуються до близьких людей і часто ставлять потреби коханої людини вище за власні. Їхня вірність тримається на довірі, сімейних цінностях і відчутті безпеки, а зрада та емоційна холодність можуть назавжди зруйнувати їхню прихильність.

3 місце - Козоріг

Козороги не поспішають відкривати серце, але якщо вже обрали партнера, то налаштовані на серйозні й тривалі стосунки. Вони цінують надійність, відповідальність і спільні плани, а не терплять зради, легковажності та людей, які не відповідають за свої слова.

2 місце - Скорпіон

Скорпіони кохають глибоко, пристрасно та часто сприймають стосунки як особливий союз двох людей. Вони здатні на надзвичайну відданість, але вимагають такої самої щирості у відповідь і практично не терплять зради, обману та прихованих секретів.

1 місце - Телець

Тельці очолюють рейтинг завдяки своїй любові до стабільності, надійності та тривалих стосунків. Якщо вони по-справжньому кохають, то готові вкладати сили й час у спільне майбутнє, але не пробачать зради, брехні та постійних емоційних гойдалок.