Українські блогери Всеволод Марковський, відомий як Сева, та його кохана Марія повідомили про поповнення в родині. У пари народився хлопчик, якого новоспечені батьки вже показали шанувальникам.

Про це пише Styler із посиланням на спільну публікацію пари в Instagram .

Сева та Маша стали батьками

У неділю, 29 листопада, блогери поділилися радісною новиною та опублікували перші світлини новонародженого сина. Вони показали обличчя малюка, який лежить у лікарняному ліжечку. Новоспечені батьки не стали приховувати ім'я первістка. Хлопчика назвали Матвієм.

"Марковський Матвій Всеволодович. Ласкаво просимо в сім'ю", - йдеться в дописі блогерів.

Новонароджений син Севи та Маші (фото: instagram/kisylkaa)

Як відреагували відомі блогери на народження дитини

Радісна новина викликала неабиякий ажіотаж у соціальних мережах.

З поповненням у родині подружжя привітали відомі українські блогери, серед яких Юлія Верба, Єва Коршик та Вікторія Бакалова.

"Ура, чекали всією країною".

Коментар під дописом (скриншот)

"Ураааа! Вітаю".

Коментар під дописом (скриншот)

"Вітаємо! Машулька, ти молодець!"

Коментар під дописом (скриншот)

Що відомо про стосунки Севи та Маші

Сева та Маша, відома в соціальних мережах під псевдонімом Roma Voice, здобули популярність завдяки спільним гумористичним відео. У своїх блогах закохані висвітлюють повсякденне життя, стосунки та діляться важливими сімейними подіями.

2026 рік став для пари особливим. У травні блогери оголосили, що очікують на первістка, а вже в серпні офіційно одружилися.

У вересні подружжя влаштувало масштабну гендер-паті, під час якої дізналося стать майбутньої дитини. Для свята пара підготувала фотозону з білими повітряними кульками та тематичними декораціями.