З настанням холодів пуховик стає однією з найпопулярніших речей у гардеробі. Проте об'ємні моделі не завжди легко стилізувати: невдало підібрані штани , шапка чи взуття можуть візуально зробити фігуру масивнішою.

Styler з посиланням на поради стилістки Олени Шевченко, опубліковані у відео в дописі на її сторінці в Instagram , розповість, як поєднувати зимову куртку, щоб зберегти правильн пропорції.

Який одяг носити з об'ємним пуховиком

Стилістка радить не намагатися компенсувати об'ємний верх максимально вузьким низом. Натомість варто звертати увагу на пропорції всього образу та підбирати речі, які гармонійно поєднуються між собою.

Обирайте вільні штани замість вузьких

Одна з найпоширеніших помилок - поєднувати масивний пуховик із дуже обтислими штанами. Через різкий контраст об'ємний верх здається ще більшим, а ноги - непропорційно тонкими.

Краще звернути увагу на прямі або вільні моделі. Вони продовжують силует униз і допомагають збалансувати об'єм куртки. Це можуть бути широкі джинси, прямі штани або моделі вільного крою.

Звертайте увагу на довжину пуховика

Важливе значення має і те, де саме закінчується зимова куртка. За порадою стилістки, варто придивитися до моделей, які трохи прикривають поперек.

Надто короткий пуховик може візуально перерізати фігуру в невдалому місці та підкреслити ширину верхньої частини тіла. Довша модель допомагає створити більш цілісний силует і краще поєднується з вільним низом.

Не бійтеся об'ємних шапок і навушників

Головний убір також впливає на сприйняття всього образу. Маленька шапка на тлі масивного пуховика може створювати враження, що верх одягу займає надто багато простору.

Тому стилістка радить обирати об'ємніші головні убори. Це може бути велика в'язана шапка або хутряні навушники. Вони візуально врівноважують верх і роблять образ гармонійнішим.

Носіть довгий шарф поверх пуховика

Ще один спосіб скоригувати пропорції - додати довгий шарф. Його краще не ховати під куртку, а накинути поверх, залишивши кінці вільно спадати вниз.

Так утворюється вертикальна лінія, яка візуально витягує силует. До того ж шарф стає помітною деталлю образу, тому можна обрати модель контрастного кольору або з виразною фактурою.

Підбирайте сумку та взуття відповідно до об'єму пуховика

Не менш важливо враховувати масштаб аксесуарів. На тлі великої зимової куртки крихітна сумка може загубитися, а надто витончене взуття - створити дисбаланс.

Стилістка радить підтримувати об'єм пуховика іншими деталями. Наприклад, доповнити його сумкою середнього або великого розміру та масивнішим взуттям. Це не означає, що всі речі мають бути однаково великими, але їхні пропорції повинні гармоніювати між собою.

Як зробити образ із пуховиком гармонійним

Головне правило - не протиставляти об'ємному верху надто дрібні деталі. Вільні штани, відповідна довжина куртки, об'ємний головний убір, довгий шарф і взуття, яке не губиться на тлі пуховика, допоможуть зібрати цілісний зимовий образ.