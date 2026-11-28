Інколи хочеться скуштувати щось незвичне , легке та водночас не надто калорійне. Чудовим варіантом стане тепла закуска з кальмарами, грибами шімеджі та овочами в азійському стилі. Особливого смаку їй додає поєднання солодкуватого соусу теріякі та легкої кислинки лайма. До того ж приготувати страву можна навіть під час відключення світла, якщо вдома є газова плита.

Як приготувати оригінальну закуску з кальмарами та грибами, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти для приготування закуски

Для двох порцій знадобляться:

очищений кальмар - 150 г;

гриби шімеджі - 150 г;

стручкова квасоля - 50 г;

броколі - 50 г;

зелений горошок - 30 г;

соус теріякі - 30 г;

сік лайма - 1 ч. л.;

кунжутна олія - 1 ч. л.;

кунжут - 3 г.

Кількість порцій: 2.

Час приготування: близько 20 хвилин.

Родзинкою цього рецепту є гриби шімеджі. Вони популярні в японській кухні, а після термічної обробки набувають легкого горіхового присмаку та зберігають пружну текстуру.

Рецепт приготування незвичної закуски

Якщо використовуєте заморожені кальмари, попередньо розморозьте їх у холодильнику. Обсушіть паперовим рушником та наріжте смужками або кільцями.

У грибів шімеджі зріжте основу, яка з'єднує ніжки, та розділіть їх. Броколі розберіть на невеликі суцвіття, а стручкову квасолю наріжте на кілька частин.

Розігрійте сковороду з кунжутною олією для смаження. Викладіть броколі та стручкову квасолю, додайте дві столові ложки води й готуйте під кришкою протягом 3-4 хвилин.

Додайте гриби шімеджі та зелений горошок. Зніміть кришку та обсмажуйте інгредієнти ще приблизно 4-5 хвилин, періодично перемішуючи.

Коли зайва волога випарується, додайте кальмари та соус теріякі. Готуйте на сильному вогні приблизно 2-3 хвилини до готовності морепродуктів.

Відповідно до рекомендацій FDA, внутрішня температура морепродуктів під час приготування має досягти 63 градусів.

Зніміть сковороду з вогню, додайте сік лайма та перемішайте. Перед подачею посипте закуску кунжутом.

Кальмари з грибами шімеджі та овочами, що я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Порада від мене: не додавайте сік лайма під час обсмажування. Краще збризнути ним уже готову закуску - так цитрусова нотка буде виразнішою та приємно збалансує солодкуватий смак теріякі. А для більш насиченого аромату можна попередньо підсушити кунжут на сухій сковороді.

Калорійність та поживна цінність закуски

Орієнтовна калорійність однієї порції становить 165 ккал.

Білки - 17 г.

Жири - 4,5 г.

Вуглеводи - 15 г.

Калорійність усієї страви становить приблизно 330 ккал. Показники можуть відрізнятися залежно від складу соусу теріякі та інших інгредієнтів.

Алергени: молюски, соя, кунжут. Соус теріякі також може містити пшеницю та глютен.