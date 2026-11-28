На екрани повертається український серіал "Кохання та полум'я", який став одним із найпопулярніших на MEGOGO у 2025 році. У другому сезоні на глядачів чекають небезпечні рятувальні операції, загадковий месник і нова героїня, поява якої може змінити особисте життя персонажа Тараса Цимбалюка.

Styler розповідає, коли відбудеться прем'єра, хто зіграв у продовженні та чим інтригуватиме сюжет.

Про що другий сезон "Кохання та полум'я"

Після подій першого сезону капітан ДСНС Тарас Сахно, якого грає Тарас Цимбалюк, зіткнеться з новою загрозою. Викриття зрадника, причетного до ракетного удару по частині, не поставить крапку в цій історії.

Герой отримає від таємничого незнайомця список потенційних жертв. Серед імен буде й Катерина, його кохана, роль якої виконує Катерина Кузнєцова.

Тарас Цимбалюк і Катерина Кузнєцова (фото надане пресслужбою)

Тепер Сахну доведеться не лише відповідати за життя своєї команди під час небезпечних виїздів, а й шукати людину, яка прагне йому помститися.

Водночас зміни відбудуться і в самому підрозділі. До команди приєднається досвідчена рятувальниця Антоніна Ярова, яку зіграла Антоніна Хижняк.

Між нею та Тарасом одразу виникне професійне суперництво. Однак за взаємними претензіями та протистоянням можуть ховатися зовсім інші емоції. Чи витримають стосунки Сахна з Катериною нове випробування, стане однією з головних інтриг сезону.

Хто зіграв у серіалі "Кохання та полум'я-2"

До своїх ролей повернулися актори, знайомі глядачам за першим сезоном. Серед виконавців головних ролей:

Тарас Цимбалюк - Тарас Сахно;

Катерина Кузнєцова - Катерина Коваль;

Антоніна Хижняк - Тоня Ярова;

Григорій Бакланов - Свят;

Роман Ясіновський - Андрій.

Також у серіалі знялися Вікторія Литвиненко, Михайло Дзюба, Сергій Мітрюшин, Марія Петренко-Пашкурова, Олег Іваниця, Альбіна Корж, Максим Рягін, Володимир Абазопуло, Роман Жиров, Андрій Дебрін, Сергій Журавльов та Георгій Поволоцький.

Актори на зйомках серіалу (фото надане пресслужбою)

Режисером продовження став Віталій Кукса, а генеральною продюсеркою - Катерина Шевелюк.

Чим новий сезон відрізнятиметься від першого

Цього разу творці серіалу приділили більше уваги детективній складовій, психологічному протистоянню героїв та масштабним сценам ліквідації наслідків російських обстрілів.

До роботи над проєктом знову залучили фахівців ДСНС України. Вони консультували знімальну команду, щоб показати професійні будні рятувальників максимально наближено до реальності.

"Продовження "Кохання та полум'я" виходить на принципово новий рівень напруги. Тут більше екшну, небезпеки й психологічного тиску, але серцем проєкту залишаються наші люди - українські рятувальники, які щодня дивляться небезпеці в очі", - зазначили автори серіалу.

До слова, за підсумками 2025 року перший сезон посів п'яте місце в рейтингу серіалів MEGOGO за тривалістю переглядів у передплаті. Він став єдиним українським проєктом у п'ятірці лідерів.

Цимбалюк, Хижняк й інші актори на зйомках "Кохання та полум'я" (фото надане пресслужбою)

Коли і де дивитися "Кохання та полум'я-2"

Другий сезон налічуватиме 16 серій. Прем'єра відбудеться наприкінці листопада одразу на двох платформах, однак у різні дні.

29 листопада - рання цифрова прем'єра на MEGOGO;

30 листопада о 20:00 - телевізійна прем'єра на СТБ.

В ефірі телеканалу нові епізоди показуватимуть з понеділка по четвер. Користувачі MEGOGO з відповідною передплатою зможуть переглядати серії на день раніше за телевізійний показ.

Серіал створила команда Starlight Production у співпраці з ДСНС України та MEGOGO.