Моторну оливу потрібно періодично перевіряти , навіть якщо на панелі приладів немає попереджень. Низький рівень мастила може призвести до пошкодження двигуна, проте й надмірна кількість також йому шкодить.

Styler пояснить, як водієві-початківцю перевірити оливу та що робити, якщо її недостатньо.

Як перевірити рівень оливи за допомогою щупа

Найкраще робити це перед першою поїздкою, коли двигун холодний. Як наголошують в офіційній інструкції Ford для водіїв, автомобіль має стояти на рівній поверхні.

Відкрийте капот і знайдіть щуп - зазвичай він має яскраву ручку.

Витягніть його та витріть чистою ганчіркою або паперовим рушником.

Вставте щуп назад до упору.

Знову витягніть і подивіться, де закінчується слід оливи.

На щупі є дві позначки: MIN - мінімальний рівень, MAX - максимальний.

- мінімальний рівень, - максимальний. Між MIN і MAX: усе нормально, доливати нічого не потрібно.

усе нормально, доливати нічого не потрібно. На позначці MIN або нижче: оливу потрібно долити.

оливу потрібно долити. Вище MAX: мастила забагато. Зверніться на СТО, щоб прибрати надлишок.

Як правильно долити моторну оливу

Якщо рівень низький, спочатку потрібно знайти відповідне мастило. Не можна купувати першу-ліпшу каністру: тип і допуски оливи мають відповідати рекомендаціям виробника вашого автомобіля. Цю інформацію шукайте в інструкції до машини.

Наприклад, Kia в своїй інструкції з обслуговування автомобілів радить зробити так:

Переконайтеся, що двигун вимкнений;

Знайдіть кришку заливної горловини - на ній зазвичай зображена маслянка;

Відкрутіть кришку та через лійку долийте трохи оливи;

Зачекайте кілька хвилин і знову перевірте рівень щупом;

За потреби додайте ще невелику порцію;

Не заливайте одразу багато мастила: після кожного доливання перевіряйте показник. Рівень має бути між MIN і MAX, не вище верхньої позначки.

Коли не можна продовжувати рух

Якщо під час поїздки загорілася червона лампа у формі маслянки, безпечно зупиніться та вимкніть двигун. Це може свідчити про низький тиск оливи, а не просто про її нестачу. Продовжувати рух із таким попередженням небезпечно.

Якщо ж рівень мастила падає постійно , навіть після доливання, зверніться на СТО: потрібно з'ясувати, чи немає витоку або несправності двигуна.

Порада новачкам: тримайте в багажнику невелику каністру оливи, яка підходить саме вашому двигуну. Але пам'ятайте: доливання не замінює регулярної заміни мастила за регламентом.