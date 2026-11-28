Моторное масло нужно периодически проверять, даже если на приборной панели нет предупреждений. Низкий уровень масла может привести к повреждению двигателя, однако і чрезмерное количество ему также вредит.
Styler объяснит, как водителю-новичку проверить масло и что делать, если его недостаточно.
Как проверить уровень масла с помощью щупа
Лучше всего делать это перед первой поездкой, когда двигатель холодный. Как отмечают в официальной инструкции Ford для водителей, автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
- Откройте капот и найдите щуп - обычно он имеет яркую ручку.
- Извлеките его и протрите чистой тряпкой или бумажным полотенцем.
- Вставьте щуп обратно до упора.
- Снова вытяните и посмотрите, где заканчивается след масла.
- На щупе есть две отметки: MIN - минимальный уровень, MAX - максимальный.
- Между MIN и MAX: все нормально, доливать ничего не нужно.
- На отметке MIN или ниже: масло нужно долить.
- Выше MAX: смазки слишком много. Обратитесь на СТО, чтобы убрать избыток.
Как правильно доливать моторное масло
Если уровень низкий, сначала нужно найти подходящую смазку. Нельзя покупать первую попавшуюся канистру: тип и допуски масла должны соответствовать рекомендациям производителя вашего автомобиля. Эту информацию ищите в инструкции к машине.
Например, Kia в своей инструкции по обслуживанию автомобилей советует сделать так:
- Убедитесь, что двигатель выключен;
- Найдите крышку заливной горловины - на ней обычно изображена масленка;
- Открутите крышку и через воронку долейте немного масла;
- Подождите несколько минут и снова проверьте уровень щупом;
- При необходимости добавьте еще небольшую порцию;
- Не заливайте сразу много масла: после каждой доливки проверяйте показатель. Уровень должен быть между MIN и MAX, не выше верхней отметки.
Когда нельзя продолжать движение
Если во время поездки загорелась красная лампа в форме масленицы, безопасно остановитесь и выключите двигатель. Это может свидетельствовать о низком давлении масла, а не просто о его нехватке. Продолжать движение с таким предупреждением небезопасно.
Если же уровень масла падает постоянно, даже после доливания, обратитесь на СТО: нужно выяснить, нет ли утечки или неисправности двигателя.
Совет новичкам: держите в багажнике небольшую канистру масла, которая подходит именно вашему двигателю. Но помните: доливка не заменяет регулярной замены масла по регламенту.