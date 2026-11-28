Седьмой выпуск "Холостяка" завершился сразу двумя прощаниями. Вячеслав Кравцов не вручил розы Лии Янголенко и Кристине Горняк, но после выхода эпизода обе участницы поделились своим взглядом на то, почему их история на проекте завершилась именно так.

Янгеленко не получила розу после свидания в лесу

Для Лии Янголенко седьмой выпуск стал особенно важным: она наконец-то отправилась на индивидуальное свидание с Вячеславом. Встреча стилизовали под сказку по мотивам "Лісової казки" Леси Украинки. Атмосфера была романтичной, а сама участница осталась довольна свиданием.

Однако на церемонии роз все сложилось иначе. Холостяк дал понять, что не почувствовал эмоциональную близость с девушкой. Ему показалось, что она держит дистанцию и не пускает его в свой мир. Кравцов назвал Лию "холодной" - и оставил без розы.

После выхода последнего выпуска Янголенко написала в Instagram, что воспринимает завершение участия как начало нового этапа. Она пожелала Славе обрести любовь, даже если это произойдет уже вне шоу.

"Вот так для меня закончился проект. Но как я сказала Славе при прощании "Каждый конец начало чего-то нового". Я пожелала Славе найти свою любовь, даже если и не на проекте. Потому что цель у нас одна - мы хотим семью, отношения и уют", - говорится в тексте поста.

В то же время, девушка призналась, что не почувствовала между ними романтической химии. По ее словам, общение было легким, но больше напоминало дружеское.

"А между нами, скорее, выстроились дружеские отношения, легкое общение, но искры там не было. Да и я уже устала сидеть в ожидании", - призналась экс-участница.

Лия также вспомнила, насколько сильно ждала индивидуального свидания. Выход из дома участниц вызвал у нее такие эмоции, что она даже расплакалась.

"Поэтому когда я НАКОНЕЦ пошла на свидание так обрадовалась выходу из дома Холостячек, что расплакалась. Но свидание напоследок действительно было невероятным", - резюмировала Лия.

Горняк: "Иногда лучше не выиграть"

Для Кристины Горняк этот выпуск прошел без индивидуального свидания. На церемонии роз она осталась среди претенденток на последний цветок, однако Кравцов избрал Диану Зотову.

Объясняя свое решение, Холостяк отметил, что без уверенности в человеке в начале отношений построить крепкий союз будет сложно. Именно этого ощущения ему, похоже, не хватало в общении с Кристиной.

После выхода эпизода Горняк опубликовала эмоциональную публикацию. Она поблагодарила Славу за то, что их история не продолжилась, ведь теперь, просматривая шоу, видит, что такие отношения могли бы причинить ей боль.

"Спасибо, Слава, за то, что не занял место в моем сердце. Ведь просматривая сейчас все эти серии, есть четкое понимание, что со временем эта история могла бы оставить в нем шрамы", - написала в своем Instagram Горняк.





В то же время момент прощания на экране все же растрогал Кристину. Она объяснила, что пришла на проект с искренним желанием познакомиться и открыться новым чувством.

"Хотя вчера, просматривая момент, где я иду в авто, я немного даже прослезилась. Потому что хорошо знаю, с какими намерениями шла на проект. Я была открыта к знакомству, искренней коммуникации, новым чувствам", - откровенно заметила бывшая участница.

Горняк подчеркнула, что ее симпатия к Кравцову была настоящей. Однако, по ее словам, для отношений ей важно чувствовать поддержку партнера даже в том случае, если они не рядом.

"Мой флирт был искренним. Мои слова - тоже. И желание узнать друг друга было настоящим. Но для меня важно, чтобы партнер был со мной до конца, а не обесценивание когда, я не рядом", - добавила она.

Кристина также намекнула, что зрители увидели не весь разговор между ними. Она призналась, что уже тогда предвкушала отсутствие розы, хотя вечеринка ей понравилась.

"Мы вдвоем знаем, что не весь диалог попал, к сожалению, но уже тогда я понимала, что я не получу розу. Жаль, что это понимание я не выразила желанием уйти с того балла, хорошая вечеринка просто была, хорошо сидели", - пошутила Кристина.

Напоследок Горняк пожелала Славе быть довольным своим выбором и подытожила свой опыт фразой, ставшей одним из главных месседжей ее сообщения.

"Без образ. Без обесценения того, что было. Просто с уважением к себе, к другому человеку и к собственным чувствам, спасибо за этот опыт, а Славе желаю быть довольным своим выбором... а дальше время покажет, who is who! И иногда лучше не выиграть, и быть не избранным!" - подытожила Кристина.

Поцелуй из Конате, сказка для Валерии и двойное прощание

Седьмой выпуск "Холостяка-15" получился насыщенным на романтические моменты и неожиданные решения. Одним из главных событий стало продолжение истории Любви Конате: после непростого разговора с Кравцовым она получила от него розу и поцелуй. Так Холостяк предоставил девушке еще один шанс на развитие их отношений.



На свидании Валерии Полянской была создана атмосфера "Алисы в Стране Чудес". Сначала пара выполняла задание в игре, а затем продолжила знакомство за тематическим чаепитием. Они говорили о жизненных принципах, прошлом и планах на будущее. В завершение для Валерии устроили выступление фокусника, передавшего ей розу.

Неделя завершилась костюмированным балом в стиле "Бриджертонов", откровенными разговорами и Церемонией роз. В результате проект оставили две участницы. В то же время Конате, еще в конце предыдущего выпуска оказавшаяся в неопределенном положении, не только вернулась к борьбе, но и получила от Кравцова поцелуй.