Арсен Мирзоян рассказал о ситуации, которая до сих пор оставалась без внимания публики: певцу уже поступали обращения о возможной службе в армии . По его словам, предложения передавали даже через ТЦК, а некоторые командиры сразу указывали, на какой должности хотели бы видеть артиста.

Styler со ссылкой на комментарий артистка для программы "Наодинці з гламуром" расскажет об этом подробнее.

Мирзоян рассказал об обращениях через ТЦК

Отвечая на вопрос о возможности присоединиться к ВСУ, артист подтвердил, что такая тема уже возникала неоднократно.

Мирзоян отметил, что имеет отношение от нескольких подразделений. По его словам, даже после смены командиров в бригадах ему продолжали передавать соответствующие обращения.

"Рассматривали, и уже есть отношения от разных подразделений. Уже шутят. И даже те командиры, которые сменялись в бригадах, присылали мне уже иски в ТЦК. Командир может написать в шутливой форме в ТЦК: "Поймайте Мирзояна на такую должность. Мы его забираем", - поделился он.

Какую должность предлагали певцу

Одно из предложений поступило от артиллеристов. Командир рассматривал для Мирзояна должность сержанта в артиллерийском расчете.

Однако певец отреагировал на такую перспективу с юмором и объяснил почему не захотел быть командиром пушки.

"Юрьевич, я не уйду командиром пушки. Уже из пушки никто не стреляет, я говорю, извините", - пошутил Арсен.

Как артист помогает украинским военным

Арсен Мирзоян поддерживает украинских защитников с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения певец активно принял участие в волонтерстве: вместе с командой передает военным автомобили - пикапы, джипы и микроавтобусы, помогает с закупкой необходимого оборудования и лично приезжает к бойцам с концертами.

В собрание и поддержку армии присоединяется также жена артиста Тоня Матвиенко. Среди потребностей, на которые направляют средства - транспорт, квадроциклы, средства связи и комплектующие для дронов. Мирзоян неоднократно отмечал, что волонтерство стало важной частью его жизни во время войны.