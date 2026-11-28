Арсен Мірзоян розповів про ситуацію, яка досі залишалася поза увагою публіки: співакові вже надходили звернення щодо можливої служби у війську . За його словами, пропозиції передавали навіть через ТЦК, а деякі командири одразу вказували, на якій посаді хотіли б бачити артиста.

Styler з посиланням на коментар артистка для програми "Наодинці з гламуром" розповість про це детальніше.

Мірзоян розповів про звернення через ТЦК

Відповідаючи на запитання про можливість долучитися до ЗСУ, артист підтвердив, що така тема вже виникала неодноразово.

Мірзоян зазначив, що має відношення від кількох підрозділів. За його словами, навіть після зміни командирів у бригадах йому продовжували передавати відповідні звернення.

"Розглядали, і вже є відношення від різних підрозділів. Уже жартують. І навіть ті командири, які змінювалися в бригадах, присилали мені вже позови в ТЦК. Командир може написати в жартівливій формі в ТЦК: "Спіймайте Мірзояна на отаку посаду. Ми його забираємо", - поділився він.

Яку посаду пропонували співакові

Одна з пропозицій надійшла від артилеристів. Командир розглядав для Мірзояна посаду сержанта в артилерійському розрахунку.

Однак співак відреагував на таку перспективу з гумором і пояснив, чому не захотів бути командиром гармати.

"Юрійович, я не піду командиром гармати. Вже з гармати ніхто не стріляє, я кажу, вибачте", - пожартував Арсен.

Як артист допомагає українським військовим

Арсен Мірзоян підтримує українських захисників ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення співак активно долучився до волонтерства: разом із командою передає військовим автомобілі - пікапи, джипи та мікроавтобуси, допомагає із закупівлею необхідного обладнання та особисто приїжджає до бійців із концертами.

До зборів і підтримки армії долучається також дружина артиста Тоня Матвієнко. Серед потреб, на які спрямовують кошти - транспорт, квадроцикли, засоби зв'язку та комплектуючі для дронів. Мірзоян неодноразово наголошував, що волонтерство стало важливою частиною його життя під час війни.