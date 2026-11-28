Дитина, яка залишилася без батьківського піклування , потребує не лише родинної підтримки, а й фінансового забезпечення. Для опікунів і піклувальників в Україні передбачена щомісячна державна допомога, розмір якої коливається в залежності від віку дитини та її статусу.

Styler пояснить, скільки можна отримати у 2026 році, які документи підготувати та куди звертатися.

Скільки платять на дитину під опікою

Допомогу призначають офіційним опікунам і піклувальникам дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Опіку встановлюють над дітьми до 14 років, а піклування - від 14 до 18 років.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, у 2026 році базова виплата становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дитини з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму.

З урахуванням чинних показників це:

до 6 років - 7 042,50 грн , для дитини з інвалідністю - 9 859,50 грн;

, для дитини з інвалідністю - від 6 до 18 років - 8 780 грн, для дитини з інвалідністю - 12 292 грн.

Якщо дитина отримує пенсію, аліменти, стипендію або іншу державну допомогу, ці кошти враховують під час розрахунку. Тоді опікун отримує різницю між встановленим розміром допомоги та сумою інших виплат. Виняток - державна соціальна допомога на дитину з інвалідністю.

Як оформити виплату і які документи потрібні

Заяву може подати людина, яку офіційно призначили опікуном або піклувальником. Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу, уповноваженого органу місцевої ради, через портал Дія або поштою.

Зазвичай потрібно підготувати:

заяву про призначення допомоги;

свідоцтво про народження дитини;

рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки;

документи про пенсію, аліменти, стипендію чи інші виплати на дитину - якщо вони є;

медичний висновок про інвалідність дитини - за наявності.

Згідно з наявними інструкціями ПФУ, знадобляться й документ, що посвідчує особу опікуна, та його податковий номер. Частину відомостей Пенсійний фонд може отримати самостійно.

Допомогу призначають на 12 місяців, після чого її потрібно оформити повторно. Вона виплачується щомісяця, але не довше ніж до досягнення дитиною 18 років. Подробиці є в інструкції ПФУ.

А якщо дитину ще не оформили під опіку

Для випадків, коли дитину тимчасово влаштували в родину родичів або знайомих, але вона ще не отримала статусу дитини-сироти чи позбавленої батьківського піклування, існує окрема виплата "Дитина не одна".

Її розмір такий самий, як допомоги на дитину під опікою: 2,5 прожиткового мінімуму, а для дитини з інвалідністю - 3,5. Виплату призначають на період тимчасового влаштування, зазвичай не довше ніж на шість місяців. Якщо його продовжили офіційним рішенням, може бути продовжена і допомога.

Як пояснюють на сайті Мінсоцполітики, для оформлення потрібні заява, документи опікуна, свідоцтво про народження дитини та копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування.