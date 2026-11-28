Після хвороби працівник має право не лише на звільнення від роботи на час непрацездатності, а й на відповідну виплату. Проте іноді лікарняний уже закритий , а гроші не надходять тижнями. У такій ситуації важливо з'ясувати, хто затримує виплату і які кроки все ж допоможуть отримати належні кошти.

Більш детально про це розповість Styler.

Хто має платити за лікарняний

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, якщо йдеться про звичайне захворювання або побутову травму, перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець власним коштом.

Починаючи із шостого дня виплату фінансує ПФУ.

Важливо розрізняти ці дві частини: роботодавець не повинен чекати на гроші від державної установи, щоб виплатити перші п'ять днів. Їх він має перерахувати у найближчий після призначення допомоги день виплати зарплати. Частину за наступні дні роботодавець виплачує після надходження фінансування від ПФУ.

Як перевірити, на якому етапі лікарняний

Перед зверненням зі скаргою варто перевірити, чи сформувався електронний лікарняний і який статус він має.

Для цього потрібно:

Зайти на портал електронних послуг ПФУ;

Авторизуватися зручним способом електронної ідентифікації;

Відкрити розділ "Тимчасова втрата працездатності";

Перейти до пункту "Мої листки непрацездатності";

Знайти потрібний документ і перевірити його статус, період та дані роботодавця.

Особливу увагу зверніть на статуси:

"Закритий" - лікарняний сформований, але ще не готовий до опрацювання роботодавцем;

- лікарняний сформований, але ще не готовий до опрацювання роботодавцем; "Готово до сплати" - роботодавець уже може оформлювати виплату;

- роботодавець уже може оформлювати виплату; "Оплачений" - фінансування за заявою-розрахунком надійшло роботодавцю. Це ще не підтверджує, що гроші вже зараховані на картку працівника.

Звичайний лікарняний переходить у статус "Готово до сплати" через сім днів після дати закриття. Після цього роботодавець має не більше 10 робочих днів на розгляд документів і призначення допомоги. Детальніше про статуси та строки ПФУ можна почитати в офіційній інструкції.

Скільки чекати на гроші

Для звичайного лікарняного процедура передбачає кілька послідовних етапів:

після набуття статусу "Готово до сплати" роботодавець має до 10 робочих днів на розгляд документів і призначення допомоги;

після ухвалення рішення бухгалтерія має не пізніше ніж за п'ять робочих днів подати заяву-розрахунок до ПФУ;

Пенсійний фонд фінансує виплату протягом трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку;

перші п'ять днів звичайної хвороби роботодавець оплачує у найближчий після призначення допомоги день виплати зарплати, не очікуючи фінансування від ПФУ;

решту суми роботодавець виплачує після надходження коштів від Фонду.

У роз'ясненні Пенсійного фонду про порядок виплати лікарняних зазначається що відлік не починається просто в день, коли лікар закрив лікарняний: спершу документ має перейти у статус "Готово до сплати".

Що робити, якщо роботодавець затримує виплату

Якщо лікарняний уже готовий до оплати, але грошей немає, не обмежуйтеся усними запитаннями до бухгалтерії. Попросіть роботодавця письмово повідомити:

чи ухвалили рішення про призначення допомоги;

яку суму нарахували;

чи подали заяву-розрахунок до ПФУ;

коли Фонд профінансував виплату, якщо заяву вже прийняли.

Ці відомості допоможуть зрозуміти, де саме виникла затримка. Якщо роботодавець не подав заяву-розрахунок або не виплатив кошти після фінансування, варто звернутися до керівництва підприємства з письмовою вимогою провести виплату.

Якщо питання не вирішується, можна подати звернення до Державної служби України з питань праці. Для цього є офіційна електронна форма Держпраці. До звернення варто додати копії документів і листування з роботодавцем, які підтверджують обставини затримки.

Якщо ж ПФУ вже профінансував виплату, але роботодавець не перераховує гроші, можна також повідомити про це Пенсійний фонд через вебпортал або звернутися до сервісного центру.

Коли правила оплати лікарняного відрізняються

Як вказано у роз'ясненні ПФУ щодо виплат за листками непрацездатності, наведені вище строки стосуються звичайного захворювання або побутової травми. Для інших випадків діє інший порядок.

Догляд за хворою дитиною або іншим членом сім'ї.

Допомогу фінансує ПФУ з першого дня непрацездатності - роботодавець не оплачує перші п'ять днів власним коштом.

Вагітність та пологи.

Допомога фінансується коштом ПФУ з першого дня. Статус "Готово до сплати" з'являється через сім днів після відкриття лікарняного, а роботодавець має до трьох робочих днів на розгляд документів.

Виробнича травма або професійне захворювання.

Перші 17 днів непрацездатності оплачує роботодавець, а з 18-го дня виплату фінансує ПФУ.

Чи можна отримати лікарняні напряму від Пенсійного фонду

Звісно, проте це не універсальний спосіб обійти роботодавця. Закон передбачає окремі випадки, коли виплату призначає та здійснює територіальний орган ПФУ.

Зокрема, це можливо після ліквідації підприємства за відсутності правонаступника або в інших передбачених законом ситуаціях.

Тобто сама по собі затримка або небажання роботодавця платити ще не означає, що працівник може автоматично подати заяву й отримати всю суму безпосередньо від Фонду. Винятки передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Якщо роботодавець офіційно відмовив у призначенні допомоги або працівник не погоджується з рішенням, його можна оскаржити. Тому важливо зберігати письмову відмову, розрахунки, звернення та відповіді на них.