Уві сні колодязь може здаватися бездонним, приховувати темну воду або навіть ставати пасткою, з якої неможливо вибратися. Значення такого образу залежить від деталей сновидіння - і не всі тлумачення обіцяють в цьому випадку неприємності.

Колодязь як попередження - що писав Міллер

У соннику Ten Thousand Dreams Interpreted Густавус Міллер описував колодязь через конкретні дії людини. Наприклад, падіння всередину він пов'язував із відчаєм, а порожній колодязь - із можливими втратами через надмірну довіру до сторонніх.

Однак далеко не кожен сюжет у нього має негативне забарвлення. Набирати воду з колодязя - до здійснення бажань, а побачити його з насосом - до можливості поліпшити своє становище. Інша річ, якщо вода брудна, то такий образ Міллер трактував як знак неприємностей.

Чому колодязь можна пов'язати з прихованими переживаннями

Карл Юнг не залишив окремого сонника з готовим поясненням кожного предмета. Натомість у своїх працях він досліджував символи, через які несвідоме може проявлятися у сновидіннях.

У своїй книзі "Архетипи і колективне несвідоме" психолог розглядав воду як один із символів несвідомого. Якщо застосувати цю ідею до образу глибокого колодязя, його можна прочитати як метафору внутрішнього світу, до якого людина не завжди має прямий доступ.

Зазирнути в темну глибину - ніби зіткнутися з питанням, на яке поки немає відповіді. Спуститися вниз - спробувати розібратися з давніми страхами чи почуттями. А вибратися нагору - символічно повернутися до звичного життя після такого внутрішнього пошуку.

Що такий сон може означати для жінки та чоловіка

Для жінки

Глибокий колодязь може стати образом почуттів, які вона не наважується висловити. Якщо уві сні страшно навіть зазирнути всередину, це можна пов'язати з небажанням повертатися до неприємної розмови або згадувати певну ситуацію. А спокійний погляд на чисту воду - з потребою побути наодинці із собою та зрозуміти власні бажання.

Для чоловіка

Цей сюжет можна прочитати через тему рішень і невизначеності. Наприклад, колодязь без видимого дна може нагадувати про справу, наслідків якої він поки не може передбачити. Якщо ж уві сні вдається дістати воду або вибратися з глибини, це можна символічно пов'язати з пошуком виходу зі складної ситуації.

Якщо колодязь був порожнім, темним або з водою

Іноді найкраще запам'ятовується не сама споруда, а те, що було всередині. Саме ці деталі допомагають точніше розібрати сюжет:

Порожній колодязь. У Міллера це застереження щодо довіри до малознайомих людей. В іншому прочитанні порожнеча може відображати відчуття браку сил або підтримки;

У Міллера це застереження щодо довіри до малознайомих людей. В іншому прочитанні порожнеча може відображати відчуття браку сил або підтримки; Дуже темний колодязь. Може символізувати невідомість, страх перед наслідками певного рішення або ситуацію, у якій поки нічого не зрозуміло;

Може символізувати невідомість, страх перед наслідками певного рішення або ситуацію, у якій поки нічого не зрозуміло; Чиста вода на дні. У соннику Міллера набирати воду означає наближення до здійснення бажань. Символічно такий образ також можна пов'язати з надією знайти потрібну відповідь;

У соннику Міллера набирати воду означає наближення до здійснення бажань. Символічно такий образ також можна пов'язати з надією знайти потрібну відповідь; Каламутна вода. Міллер трактував її як несприятливий знак. Якщо дивитися на сон психологічно, вона може асоціюватися з емоційною плутаниною;

Міллер трактував її як несприятливий знак. Якщо дивитися на сон психологічно, вона може асоціюватися з емоційною плутаниною; Падіння всередину. У Міллера цей сюжет пов'язаний із відчаєм. У власному психологічному прочитанні він може відображати страх втратити контроль;

У Міллера цей сюжет пов'язаний із відчаєм. У власному психологічному прочитанні він може відображати страх втратити контроль; Вибиратися з колодязя. Такий сюжет можна сприймати як образ спроби подолати труднощі й повернути собі впевненість.

Та навіть найдетальніше тлумачення не означає, що сон обов'язково віщує певну подію. Наукових доказів того, що сновидіння передбачають майбутнє, немає. У Sleep Foundation переконані, що сни можуть бути пов'язані з емоціями, спогадами та пережитим досвідом. Тому після такого сну варто згадати не лише вигляд колодязя, а й власні відчуття: страх, цікавість, спокій чи полегшення після того, як вдалося вибратися.