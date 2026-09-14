Матвієнко згадала, коли думала про розлучення з Мірзояном: "Був колосальний стрес"

Тоня Матвієнко відверто розповіла про період після смерті мами Ніни Матвієнко. Співачка переживала настільки сильний стрес, що її стосунки з Арсеном Мірзояном опинилися під загрозою.

Детальніше про це розповідає Styler з посиланням на інтерв’ю Слави Дьоміна.

Криза після смерті мами

Матвієнко та Мірзоян пережили серйозну кризу у стосунках після смерті Ніни Матвієнко. Співачка зізналася, що через сильний стрес переживала складний період і навіть відчула, що втратила здатність любити власних дітей.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. У розмові з Дьоміним її донька згадала, що пережите настільки сильно на неї вплинуло, що вона почала відчувати відстороненість навіть від власних дітей.

"Це був дуже колосальний стрес. Це була така дуже проблема в мені", - розповіла Матвієнко.

За словами співачки, переживання позначилися і на її стосунках з Арсеном Мірзояном. Пара опинилася на межі розриву.

Що допомогло врятувати їхні стосунки

Матвієнко зазначила, що вибратися з цього стану їй допомогли час і підтримка найближчих людей.

"Це треба час і підтримка саме моїх близьких людей, щоб вони витримали мене. Витримали мене і не кинули в біді. Вони так і зробили", - поділилася співачка.

Після смерті Ніни Митрофанівни родина пережила непростий період, однак підтримка близьких допомогла Тоні поступово відновитися і зберегти важливі для неї стосунки.

Як Тоня Матвієнко ставиться до чуток про розлучення

Тоня Матвієнко також прокоментувала чутки про те, що вони з Арсеном Мірзояном нібито неодноразово розходилися. За словами співачки, насправді цього не було.

"Вони до сих пір говорять, що ми не разом. Хоча ми ні разу не розставалися взагалі. Ну, там були сварки, але ми не розставались", - наголосила Матвієнко.

Водночас Матвієнко зізналася, що допускає думку про завершення їхніх стосунків. На запитання, чи може їхній шлюб колись закінчитися, вона відповіла: "Звичайно".

Попри це, співачка наголошує, що довіряє чоловікові й не мала від нього приводів для серйозних переживань через інших жінок.

"Мені особисто Арсен ні разу не давав приводу такого, щоб я так сильно переживала. Я в своєму чоловікові впевнена", - сказала вона.