"Не можу мати дітей": Настя Каменських вперше заговорила про 4 ЕКЗ і спроби завагітніти

Настя Каменських відверто заговорила про тему, яку роками обговорювали без її участі. Співачка розповіла про невдалі спроби завагітніти, гормональне лікування та зізналася, як суспільні очікування змусили її відчути себе "неповноцінною" без дітей.

Каменських розповіла про чотири ЕКЗ

Каменських нечасто говорить про особисте життя, однак цього разу зробила виняток. У розмові вона розповіла про свій досвід спроб стати матір'ю та зізналася, що довгий час сприймала народження дитини як своєрідний "обов'язок".

За її словами, на ставлення до цього питання сильно впливали суспільні стереотипи. Їй здавалося, що без дітей жінка нібито не може вважатися повноцінною. Через це Настя вирішила звернутися по допомогу до спеціалістів.

Співачка пройшла чотири процедури екстракорпорального запліднення та п'ять інсемінацій. Цей період, за її словами, виявився надзвичайно складним не лише фізично, а й психологічно.

"Я не можу мати дітей. Точніше не так. Я не можу мати дітей і я не хочу їх мати. Це нав'язана історія. Мені здавалося, що я не повноцінна жінка, якщо у тебе немає дітей. Скажімо так, мене несло від цієї думки. І у нас не виходило. Я звернулася до спеціалістів, я зробила чотири ЕКЗ і п'ять інсемінацій. Цього було достатньо, щоб зрозуміти… Це взагалі бомба з гормонів. Я не розумію, як я витримала це психологічно", - поділилася артистка.

Каменських фактично описала шлях від нав'язаного бажання обов'язково стати матір'ю до прийняття того, що її життя може скластися інакше.

"Ти ще як можеш бути повноцінною без дітей", - додала вона.

Співачка також зазначила, що зараз не вважає відсутність дітей ознакою неповноцінності та не хоче оцінювати власне життя лише через можливість стати матір'ю.

Під час розмови Потап також підтримав дружину. Він наголосив, що жінка може залишатися повноцінною людиною незалежно від того, чи має вона дітей.

Саме цю думку він озвучив, коли розмова зайшла про те, як суспільство оцінює жінок без материнського досвіду.

"У всьому є свої плюси та мінуси. І я, до речі, не вірю у безплідність. Так, у мене є свої нюанси, але це не те, що впливає на мою нездатність мати дітей. Я роблю висновок, що Всесвіт, Бог не хоче мені давати такий досвід. Дитина у моєму розмінні може бути і кар'єра, і пісні", - підсумувала співачка.

Каменських також дала зрозуміти, що не сприймає свій досвід як остаточний вирок. Водночас вона приймає те, що відбувається зараз, і не вважає, що її життя обов'язково має відповідати традиційному сценарію "шлюб - діти - сім'я".

Для артистки реалізацією можуть бути не лише материнство, а й кар'єра, творчість та музика.

Розлучення з Потапом

Окремо подружжя торкнулося теми свого шлюбу. Протягом тривалого часу в мережі з'являлися припущення, що Каменських і Потап нібито розійшлися.

Приводом для цього ставала, зокрема, відсутність спільних публічних появ та неоднозначні заяви артистів.

Однак під час інтерв'ю Настя пояснила, що історія з чутками про розлучення була пов'язана з їхнім музичним возз'єднанням. За словами співачки, вони навмисно не спростовували припущення публіки, оскільки хотіли посилити увагу до повернення дуету.

Артистка підкреслила, що вони не робили прямої заяви про розлучення, а лише дозволили аудиторії зробити власні висновки.

"Як чоловік і дружина. Ми ніколи не казали, що ми розлучилися, і не писали. Там не було слово "розлучення". Ми це зробили, щоб підсилити ефект. Ефект повернення дуету. Мені здається, що навіть дуже вийшло. Я не думаю, що це прям маніпуляція. Всі ці чутки про розлучення, які не мають ніякого відношення до нас. Ми вирішили зіграти на цьому", - заявила Каменських.