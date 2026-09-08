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Гороскопи 08 вересня 2026 · 12:01
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Не поспішайте їм вірити: ці знаки Зодіаку найкраще приховують правду

Вони можуть переконати вас у чому завгодно, але чи варто їм довіряти?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не поспішайте їм вірити: ці знаки Зодіаку найкраще приховують правду

Хто найкраще бреше за гороскопом (фото: Magnific)

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку, які найкраще вміють викручуватися з незручних ситуацій і не видавати своїх справжніх намірів.

Styler розповідає, хто найкраще вміє приховувати правду, майстерно уникати незручних запитань і переконувати інших у своїй версії подій.

12 місце - Овен

Овни зазвичай не люблять довго вигадувати складні історії та швидко видають себе емоціями. Навіть якщо спробують збрехати, їхня реакція або надто прямолінійна відповідь можуть одразу викликати підозру.

11 місце - Стрілець

Стрільці цінують свободу і не завжди хочуть витрачати час на заплутані пояснення. Вони можуть щось перебільшити заради ефекту, але переконливими брехунами їх назвати складно.

10 місце - Телець

Тельці можуть приховати правду, якщо не хочуть зайвих розмов або конфліктів. Проте зазвичай вони не схильні створювати складні легенди, тому уважний співрозмовник може швидко помітити нестиковки.

9 місце - Риби

Риби мають багату фантазію і здатні переконливо описати навіть вигадану історію. Однак емоції часто беруть гору, тому їхню нещирість можна помітити за поведінкою або настроєм.

8 місце - Лев

Леви вміють триматися впевнено, а це вже половина успіху в будь-якій вигаданій історії. Водночас любов до уваги може зіграти проти них: іноді вони додають зайві деталі й самі ускладнюють власну версію подій.

7 місце - Рак

Раки добре відчувають емоції інших людей і можуть зрозуміти, що саме співрозмовник хоче почути. Вони здатні приховати правду заради власного спокою або щоб не образити близьку людину.

6 місце - Козоріг

Козороги рідко брешуть без причини, але якщо вже вирішили щось приховати, можуть діяти дуже продумано. Вони здатні контролювати емоції та не говорити зайвого, тому викрити їх буває непросто.

5 місце - Діва

Діви добре помічають деталі, тому можуть заздалегідь продумати свою версію подій. Вони здатні запам'ятати дрібниці та логічно вибудувати пояснення, хоча надмірна продуманість іноді сама викликає підозру.

4 місце - Терези

Терези вміють підбирати правильні слова та переконувати співрозмовника без зайвого тиску. Якщо їм потрібно уникнути неприємної ситуації, вони можуть подати правду так, що вона звучатиме зовсім інакше.

3 місце - Водолій

Водолії можуть вигадати нестандартне пояснення, яке складно одразу спростувати. Вони не завжди емоційно реагують на викриття, а холоднокровність допомагає їм зберігати переконливий вигляд.

2 місце - Близнюки

Близнюки мають репутацію майстрів слова і легко адаптують свою історію до співрозмовника. Вони можуть швидко придумати правдоподібне пояснення та впевнено його подати, не втрачаючи нитки розмови.

1 місце - Скорпіон

Скорпіонів у цьому жартівливому рейтингу можна назвати наймайстернішими брехунами. Вони вміють приховувати емоції, не розкривати зайвого і чекати слушного моменту, тому зрозуміти, що вони щось приховують, буває особливо складно.

Раніше Styler розповів про прогноз астролога про те, на кого чекають зміни з 10 вересня.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
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