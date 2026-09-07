Венера обрала 4 щасливчиків: на кого чекають зміни та до чого готуватися іншим

З 10 вересня Венера переходить у знак Скорпіона, де залишатиметься понад місяць. Представники 4 знаків Зодіаку відчують позитивний вплив, але є й ті, кому у цей період варто бути особливо уважними.

Що принесе нове положення Венери та кому варто бути особливо уважними, ексклюзивно для Styler розповіла астролог Катерина Соловйова.

Що відбудеться 10 вересня

За словами Соловйової, 10 вересня Венера здійснює інгресію, тобто переходить у знак Скорпіона. В астрології цю планету пов'язують із гармонією, красою, фінансами, творчістю, мистецтвом, майстерністю, талантами та партнерством.

Експерт радить перевірити, в якому секторі натальної карти Венера здійснює цей перехід. Саме у відповідній сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у житті людини.

У Скорпіоні Венера перебуватиме до 25 жовтня 2026 року. Тоді у своєму ретроградному русі вона повернеться до Терезів. При цьому Соловйова зазначає, що перебування Венери у Скорпіоні є одним із найскладніших положень для цієї планети.

Яким знакам особливо пощастить

За прогнозом астролога, позитивний вплив Венери у період з 10 вересня до 25 жовтня відчують представники чотирьох знаків Зодіаку:

Риби

Рак

Козоріг

Діва.

Саме ці знаки Соловйова виділяє серед тих, для кого дія планети у зазначений період буде позитивною.

Яким знакам варто бути уважними

Окреме попередження астролог зробила для представників ще чотирьох знаків Зодіаку. Уважними з дією Венери у Скорпіоні варто бути:

Скорпіонам

Тільцям

Левам

Водоліям.

За словами Соловйової, у першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, пов'язаних з індустрією краси, мистецтвом, дипломатією, судочинством, партнерством, фінансами, матеріальними цінностями, творчістю та взаємовідносинами.

Крім того, у цей період в іншу площину можуть перейти процеси, пов'язані з ризиками, небезпеками, трансформаціями та фінансами. Тому Соловйова радить звернути увагу не лише на свій знак Зодіаку, а й на сектор натальної карти, через який Венера проходитиме після 10 вересня.