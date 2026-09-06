Знайдіть 7 відмінностей в осінній кав'ярні: впораєтеся швидше ніж за хвилину?

Осінній затишок може добряче відволікати від деталей. І цей тест на уважність пропонує знайти сім змін, захованих у маленькій кав'ярні, і зробити це менш ніж за хвилину.

Styler підготував нову візуальну головоломку, де важливими можуть виявитися навіть найдрібніші деталі.

Цікава головоломка на пошук відмінностей

За вікном кружляє золоте листя, на столику чекають кава та десерт, а сама кав'ярня наповнена десятками предметів. Десь серед них і заховані сім змін.

Спробуйте знайти їх усі за 60 секунд, не підглядаючи у відповіді.

Цього разу ми не будемо одразу підказувати, де саме шукати. Спочатку огляньте всю сцену і спробуйте помітити кілька відмінностей без жодної системи.

Коли очевидні варіанти закінчаться, змініть тактику. Не шукайте лише предмети, які могли зникнути або з'явитися. Порівнюйте також їхній колір, кількість, візерунок та дрібні елементи.

Якщо остання відмінність ніяк не знаходиться, перевірте ті ділянки картинки, яким під час першої спроби приділили найменше уваги.

Знайдіть усі 7 відмінностей

Готові? Засікайте 60 секунд і починайте пошук.

Якщо хочете ускладнити завдання, спробуйте впоратися лише за 40 секунд.

Тест на уважність (колаж: Styler)

Перевіряйте відповіді

Не вистачає лише однієї відмінності? Дайте собі ще 15 секунд без таймера. Можливо, саме тепер вона впаде в око.

А якщо знайти її так і не вдалося, звіряйте відповіді:

Кава - зліва на поверхні є латте-арт, а справа його немає.

Кіт - на лівій картинці він сидить біля вікна, а на правій його немає.

Гарбузи - зліва один, а справа два.

Шарф - зліва однотонний, а справа смугастий.

Книги на полиці - їхня кількість відрізняється.

Пташка за вікном - зліва її немає, а справа вона з'являється.

Килим - зліва прикрашений осіннім листям, а справа однотонний.

Як ви впоралися

7 із 7 - чудовий результат. Жодна із захованих деталей не змогла вас обдурити.

5-6 із 7 - до повної перемоги не вистачило зовсім трохи. Подивіться, яка саме зміна залишилася непоміченою.

3-4 із 7 - половина завдання позаду. Поверніться до картинки вже без таймера і спробуйте знайти решту самостійно.

1-2 із 7 - цього разу осіння кав'ярня виявилася хитрішою. Спробуйте пройти тест ще раз, але тепер послідовно порівнюйте невеликі ділянки картинки.

0 із 7 - не сумуйте й дайте собі новий шанс. Не дивіться одразу на відповіді: друга спроба може виявитися значно успішнішою.