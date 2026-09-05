Знайдіть 7 відмінностей у космічній станції: лише дуже уважні впораються за 40 секунд

Новий тест на уважність змусить "розім'яти" очі й перевірити власну швидкість. На перший погляд ці дві космічні каюти абсолютно однакові, але це не так.

Styler підготував цікавий тест, аби ненадовго перенестися на космічну станцію та перевірити свою уважність.

Загадка на пошук відмінностей

На зображенні - дві майже однакові каюти. За великим ілюмінатором видніються планети й зорі, поруч із робочим місцем стоїть маленький робот, а навколо розташовано безліч дрібних предметів.

Саме велика кількість деталей і ускладнює завдання: погляд легко чіпляється за найбільші об'єкти, тоді як маленькі зміни можуть залишитися непоміченими.

Увімкніть таймер на 40 секунд і спробуйте знайти всі сім відмінностей, перш ніж переходити до відповідей.

Як швидше знаходити відмінності

Якщо довго не вдається знайти останню відмінність, не намагайтеся щоразу порівнювати картинки "цілим" кадром.

Умовно розділіть обидва зображення на кілька частин. Почніть, наприклад, із верхнього лівого кута і поступово рухайтеся вправо та вниз, порівнюючи однакові ділянки двох картинок.

Окремо перевіряйте:

кількість дрібних предметів;

їхні кольори;

маленькі символи та елементи;

деталі фону;

предмети, які могли з'явитися або зникнути.

Зміна не обов'язково означає, що художник прибрав цілий предмет. Іноді достатньо іншого кольору або маленької додаткової деталі, щоб дві картинки перестали бути однаковими.

Знайдіть 7 відмінностей

Готові? Перед вами дві версії однієї космічної каюти.

На пошук усіх змін є 40 секунд. Не прокручуйте сторінку нижче, доки не будете готові перевірити себе.

Тест на уважність (колаж: Styler)

Перевіряйте відповіді

Якщо вдалося знайти шість відмінностей, а сьома ніяк не дається, придивіться ще раз. Можливо, ви шукаєте зниклий предмет, хоча змінилася лише маленька деталь.

А тепер звіряйте:

У правому ілюмінаторі з'явилася додаткова маленька планета.

Змінилася кількість зірок.

Індикатор маленького робота змінив колір із зеленого на червоний.

На рослині справа зникли квіти.

Зі скафандра зникла емблема на грудях.

На полиці з'явився додатковий контейнер із їжею.

На планшеті замість карти галактики зображено графік.

Оцініть свій результат

7 із 7 - чудовий результат. Ви помітили навіть найменші зміни серед десятків деталей космічної каюти.

5-6 із 7 - дуже добре. До максимального результату забракло лише однієї-двох деталей.

3-4 із 7 - непоганий результат, але космічна каюта усе ж змогла вас трохи заплутати. Спробуйте ще раз пройтися по зображенню послідовно.

1-2 із 7 - цього разу завдання виявилося непростим. Спробуйте метод із поділом картинки на невеликі ділянки й порівнюйте їх по черзі.

0 із 7 - потрібе реванш. Після першого перегляду ви вже знаєте, на які дрібниці варто звертати більше уваги.