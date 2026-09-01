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Тренди 01 вересня 2026 · 15:17
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Лише найуважніші знайдуть усіх сов в осінньому лісі: у вас є 30 секунд

Перевірте свою уважність і спробуйте знайти птаха на картинці за кілька секунд
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Лише найуважніші знайдуть усіх сов в осінньому лісі: у вас є 30 секунд

Головоломка, яка перевірить вашу уважність (фото: magnific.com)

З першого погляду це звичайний осінній ліс із невеликим будиночком і струмком. Та варто затримати погляд на зображенні трохи довше і головоломка "оживає" - серед дерев, гілок і листя починають з'являтися сови.

Styler пропонує перевірити свою уважність за допомогою нової оптичної ілюзії. Спробуйте знайти всіх птахів, але не витрачайте на пошуки понад 30 секунд.

Знайдіть усіх сов на картинці

Поставте таймер на 30 секунд і уважно роздивіться зображення.

Деякі сови можуть одразу впасти в око, проте саме на цьому й побудована пастка. Інші птахи майже повністю зливаються з корою дерев, сухим листям та темними ділянками лісу.

Не намагайтеся одразу вгадати їхню кількість. Ваше завдання помітити кожну сову до завершення відліку.

Лише найуважніші знайдуть усіх сов в осінньому лісі: у вас є 30 секундОптична головоломка на уважність (зображення згенеровано ШІ)

Що робити, якщо не можете знайти останню сову

Найскладніше у таких тестах - не перші кілька знахідок, а остання. Мозок швидко запам'ятовує вже помічені місця, тому погляд мимоволі повертається до них знову і знову.

Щоб цього уникнути, змініть напрямок пошуку. Якщо спочатку розглядали картинку зліва направо, тепер почніть із протилежного кута.

Особливо уважно перевіряйте межі між об'єктами: місця, де стовбур переходить у листя, гілки накладаються одна на одну, а темні ділянки утворюють обриси, схожі на силует птаха.

Ще одна підказка - не шукайте цілу сову. Спробуйте помічати окремі характерні деталі: круглі очі, контури голови або візерунок пір'я. Так знайти добре замаскованого птаха може бути значно простіше.

Правильна відповідь

На зображенні заховалися 8 сов.

Якщо вдалося відшукати всіх за 30 секунд, то ви блискуче впоралися. А якщо одна чи дві сови залишилися непоміченими - просто подивіться на картинку ще раз, але вже без таймера.

Цілком можливо, ви здивуєтеся, наскільки добре вони були замасковані.

Лише найуважніші знайдуть усіх сов в осінньому лісі: у вас є 30 секундВідповідь до головоломки (зображення згенеровано ШІ)

Раніше ми пропонували знайти на картинці 5 відмінностей - цей цікавий текст на логіку сподобається кожному, хто любить головоломки.

Теги: Цікаві факти
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