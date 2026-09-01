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Люди 01 вересня 2026 · 13:45
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Jerry Heil заступилася за учасницю "Україна має талант", але українці в думках розділилися

Співачка стала на захист Шаї, але українці в соцмережах не змогли дійти згоди щодо її виступу
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Jerry Heil заступилася за учасницю "Україна має талант", але українці в думках розділилися

Шая та співачка Jerry Heil (колаж: Styler)

Виступ Шаї на "Україна має талант" викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Учасниця виконала пісню Jerry Heil "Додай гучності", отримала три "ні" від суддів, а після цього сама співачка вирішила підтримати її - однак, думки українців щодо такого захисту розділилися.

Styler розповідає, що сталося після неоднозначного виступу Шаї та як на нього відреагували Jerry Heil і користувачі Threads.

Jerry Heil стала на захист учасниці

На сцені популярного шоу Шая виконала популярний сьогодні хіт відомої співачкки, акомпонуючи на скрипці. Вокал учасниці не переконав суддів: Артем Пивоваров і Станіслав Боклан натиснули червоні кнопки, та й Олена Кравець також не дала їй позитивної оцінки.

Після ефіру навколо виступу розгорнулася дискусія. Частина користувачів соцмереж критикувала спів Шаї, інші ж звертали увагу на її сміливість та любов до музики.

У цій ситуації свою позицію вирішила висловити сама Jerry Heil. Співачка не погодилася з критикою та написала, що не розуміє претензій до учасниці.

"Я щось не зрозуміла тейку гейтерів. Вона додала гучності так, що тепер ми всі це обговорюємо! Girl, you're fire!", - йдеться в дописі.

Jerry Heil наголосила, що її пісня саме для того й створена, щоб її співали без зайвих обмежень - у караоке, барі, машині з подругами чи навіть на сцені талант-шоу.

"Додай гучності" була створена, щоб її ВОЛАТИ. В караоке. В барі. В машині з подругами. І на "Україна має талант", якщо ти сьогодні так відчуваєш", - додала виконавиця.

Співачка додала, що для неї не настільки важливо, чи вдалося виконавцю ідеально потрапити в ноти.

"Попала в ноти чи ні - зате попала в тредс і підняла всім настрій", - резюмувала вона, назвавши композицію піснею "для вільних дівчаток, які роблять те, що їм заманеться".

Jerry Heil заступилася за учасницю &quot;Україна має талант&quot;, але українці в думках розділилисяДопис співачки у Threads (скриншот)

Українці в цьому питання спільної думки не дійшли

Навіть підтримка відомої співачки не поставила крапку в суперечці. У коментарях під дописом Jerry Heil реакції виявилися дуже різними.

Одні користувачі підтримали позицію артистки.

  • "Супер згідний",
  • "ООООО ВІДПОВІДЬ",
  • "Буває настрій , буває шок, але так, додала",
  • "Інколи важливіше потрапити в серце, а не в ноту",
  • "Вона крута. Харизма вогняна".

Інші ж не приховували скепсису.

  • "Мда…"
  • "Не виправдовуйте будь-яку бездарність",
  • "Крінж у тому, що у 2026 році ЗНОВУ пхати "фріків" у талант шоу, бо так треба продюсерам…Та ну скільки можна взагалі",
  • "Мені здається, ви мимоволі даєте їй марні надії. Вона щиро вірить у вашу підтримку, а насправді багато хто просто жартує. Можливо, краще трохи більше чесності, щоб людина не жила в ілюзії, що справді добре співає".

Таким чином, один і той самий виступ українці сприйняли зовсім по-різному: для когось це був кумедний і сміливий перформанс, для когось - невдалий вокальний номер, а для Jerry Heil - привід нагадати, що музику не завжди потрібно сприймати надто серйозно.

А сама Шая після трьох "ні" заявила, що результат виступу не скасовує її роботи, підготовки та любові до музики.

Раніше ми розповідали, як користувачі Threads назвали свої найкращі покупки, вартістю до тисячі доларів - кожна з них змінила чиєсь життя.

Теги: Україна має талант Шоу-бізнес Люди Співаки
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