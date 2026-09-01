Jerry Heil заступилася за учасницю "Україна має талант", але українці в думках розділилися

Виступ Шаї на "Україна має талант" викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Учасниця виконала пісню Jerry Heil "Додай гучності", отримала три "ні" від суддів, а після цього сама співачка вирішила підтримати її - однак, думки українців щодо такого захисту розділилися.
Styler розповідає, що сталося після неоднозначного виступу Шаї та як на нього відреагували Jerry Heil і користувачі Threads.
Jerry Heil стала на захист учасниці
На сцені популярного шоу Шая виконала популярний сьогодні хіт відомої співачкки, акомпонуючи на скрипці. Вокал учасниці не переконав суддів: Артем Пивоваров і Станіслав Боклан натиснули червоні кнопки, та й Олена Кравець також не дала їй позитивної оцінки.
Після ефіру навколо виступу розгорнулася дискусія. Частина користувачів соцмереж критикувала спів Шаї, інші ж звертали увагу на її сміливість та любов до музики.
У цій ситуації свою позицію вирішила висловити сама Jerry Heil. Співачка не погодилася з критикою та написала, що не розуміє претензій до учасниці.
"Я щось не зрозуміла тейку гейтерів. Вона додала гучності так, що тепер ми всі це обговорюємо! Girl, you're fire!", - йдеться в дописі.
Jerry Heil наголосила, що її пісня саме для того й створена, щоб її співали без зайвих обмежень - у караоке, барі, машині з подругами чи навіть на сцені талант-шоу.
"Додай гучності" була створена, щоб її ВОЛАТИ. В караоке. В барі. В машині з подругами. І на "Україна має талант", якщо ти сьогодні так відчуваєш", - додала виконавиця.
Співачка додала, що для неї не настільки важливо, чи вдалося виконавцю ідеально потрапити в ноти.
"Попала в ноти чи ні - зате попала в тредс і підняла всім настрій", - резюмувала вона, назвавши композицію піснею "для вільних дівчаток, які роблять те, що їм заманеться".
Допис співачки у Threads (скриншот)
Українці в цьому питання спільної думки не дійшли
Навіть підтримка відомої співачки не поставила крапку в суперечці. У коментарях під дописом Jerry Heil реакції виявилися дуже різними.
Одні користувачі підтримали позицію артистки.
- "Супер згідний",
- "ООООО ВІДПОВІДЬ",
- "Буває настрій , буває шок, але так, додала",
- "Інколи важливіше потрапити в серце, а не в ноту",
- "Вона крута. Харизма вогняна".
Інші ж не приховували скепсису.
- "Мда…"
- "Не виправдовуйте будь-яку бездарність",
- "Крінж у тому, що у 2026 році ЗНОВУ пхати "фріків" у талант шоу, бо так треба продюсерам…Та ну скільки можна взагалі",
- "Мені здається, ви мимоволі даєте їй марні надії. Вона щиро вірить у вашу підтримку, а насправді багато хто просто жартує. Можливо, краще трохи більше чесності, щоб людина не жила в ілюзії, що справді добре співає".
Таким чином, один і той самий виступ українці сприйняли зовсім по-різному: для когось це був кумедний і сміливий перформанс, для когось - невдалий вокальний номер, а для Jerry Heil - привід нагадати, що музику не завжди потрібно сприймати надто серйозно.
А сама Шая після трьох "ні" заявила, що результат виступу не скасовує її роботи, підготовки та любові до музики.
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