Jerry Heil заступилася за учасницю "Україна має талант", але українці в думках розділилися

Виступ Шаї на "Україна має талант" викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Учасниця виконала пісню Jerry Heil "Додай гучності", отримала три "ні" від суддів , а після цього сама співачка вирішила підтримати її - однак, думки українців щодо такого захисту розділилися.

Styler розповідає, що сталося після неоднозначного виступу Шаї та як на нього відреагували Jerry Heil і користувачі Threads .

Jerry Heil стала на захист учасниці

На сцені популярного шоу Шая виконала популярний сьогодні хіт відомої співачкки, акомпонуючи на скрипці. Вокал учасниці не переконав суддів: Артем Пивоваров і Станіслав Боклан натиснули червоні кнопки, та й Олена Кравець також не дала їй позитивної оцінки.

Після ефіру навколо виступу розгорнулася дискусія. Частина користувачів соцмереж критикувала спів Шаї, інші ж звертали увагу на її сміливість та любов до музики.

У цій ситуації свою позицію вирішила висловити сама Jerry Heil. Співачка не погодилася з критикою та написала, що не розуміє претензій до учасниці.

"Я щось не зрозуміла тейку гейтерів. Вона додала гучності так, що тепер ми всі це обговорюємо! Girl, you're fire!", - йдеться в дописі.

Jerry Heil наголосила, що її пісня саме для того й створена, щоб її співали без зайвих обмежень - у караоке, барі, машині з подругами чи навіть на сцені талант-шоу.

"Додай гучності" була створена, щоб її ВОЛАТИ. В караоке. В барі. В машині з подругами. І на "Україна має талант", якщо ти сьогодні так відчуваєш", - додала виконавиця.

Співачка додала, що для неї не настільки важливо, чи вдалося виконавцю ідеально потрапити в ноти.

"Попала в ноти чи ні - зате попала в тредс і підняла всім настрій", - резюмувала вона, назвавши композицію піснею "для вільних дівчаток, які роблять те, що їм заманеться".

Допис співачки у Threads (скриншот)

Українці в цьому питання спільної думки не дійшли

Навіть підтримка відомої співачки не поставила крапку в суперечці. У коментарях під дописом Jerry Heil реакції виявилися дуже різними.

Одні користувачі підтримали позицію артистки.

"Супер згідний",

"ООООО ВІДПОВІДЬ",

"Буває настрій , буває шок, але так, додала",

"Інколи важливіше потрапити в серце, а не в ноту",

"Вона крута. Харизма вогняна".

Інші ж не приховували скепсису.

"Мда…"

"Не виправдовуйте будь-яку бездарність",

"Крінж у тому, що у 2026 році ЗНОВУ пхати "фріків" у талант шоу, бо так треба продюсерам…Та ну скільки можна взагалі",

"Мені здається, ви мимоволі даєте їй марні надії. Вона щиро вірить у вашу підтримку, а насправді багато хто просто жартує. Можливо, краще трохи більше чесності, щоб людина не жила в ілюзії, що справді добре співає".

Таким чином, один і той самий виступ українці сприйняли зовсім по-різному: для когось це був кумедний і сміливий перформанс, для когось - невдалий вокальний номер, а для Jerry Heil - привід нагадати, що музику не завжди потрібно сприймати надто серйозно.

А сама Шая після трьох "ні" заявила, що результат виступу не скасовує її роботи, підготовки та любові до музики.