Пухкий, ніжний і з рум'яною скоринкою: простий манник на кефірі з ягодами, який завжди виходить

Якщо хочеться швидко приготувати щось смачне до чаю , спробуйте цей манник на кефірі. Тісто замішується за лічені хвилини, а ягоди роблять просту випічку особливо соковитою та ароматною.

Styler ділиться простим рецептом домашнього манника, для якого не потрібно довго вимішувати тісто.

Що потрібно для манника

Для цього домашнього пирога не знадобиться нічого складного - більшість продуктів уже є на кухні. А ягоди можна брати будь-які, які любите або маєте під рукою.

Що потрібно підготувати для приготування смаколика:

300 мл кефіру,

150 г цукру,

3 яйця,

80 г вершкового масла,

250 г манної крупи,

1 ч. л. розпушувача,

ягоди - за смаком.

Як приготувати манник

Спочатку розтопіть вершкове масло та трохи охолодіть його. У великій мисці змішайте кефір, цукор, яйця, масло та манну крупу. Перемішайте все до однорідної консистенції.

Додайте розпушувач і ще раз добре перемішайте. Важливий момент - не поспішайте одразу ставити тісто в духовку. Залиште його приблизно на 20 хвилин, щоб манна крупа встигла увібрати рідину та набухнути. Саме завдяки цьому манник після випікання буде ніжнішим.

Форму для випікання змастіть вершковим маслом і перелийте в неї тісто. Зверху розкладіть ягоди. Можна використовувати свіжі або заморожені - останні попередньо розморожувати не обов'язково.

Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 35-40 хвилин, поки верх не стане золотистим. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою - вона має виходити з тіста сухою.

Готовому маннику дайте трохи охолонути, після чого наріжте його порційними шматочками. Подавайте до чаю, кави або просто як домашній десерт.

Порада: якщо використовуєте дуже соковиті ягоди, не кладіть їх надто багато - зайва волога може зробити середину пирога важкою. А перед подачею манник можна присипати цукровою пудрою.