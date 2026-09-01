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Главная Вкусно Пышный, нежный и с румяной корочкой: простой манник на кефире с ягодами, который всегда получается
Вкусно 01 сентября 2026 · 12:51
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Пышный, нежный и с румяной корочкой: простой манник на кефире с ягодами, который всегда получается

Этот домашний пирог готовится без лишних хлопот
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Пышный, нежный и с румяной корочкой: простой манник на кефире с ягодами, который всегда получается

Манник на кефире со свежими ягодами (фото: magnific.com)

Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное к чаю, попробуйте этот манник на кефире. Тесто замешивается в считанные минуты, а ягоды делают простую выпечку особенно сочной и ароматной.

Styler делится обычным рецептом домашнего манника, для которого не необходимо длительно вымешивать тесто.

Что нужно для манника

Для этого домашнего пирога не понадобится ничего сложного - большинство продуктов уже есть на кухне. А ягоды можно брать любые, которые любите или у вас есть под рукой.

Что нужно подготовить для приготовления вкусности:

  • 300 мл кефира,
  • 150 г сахара,
  • 3 яйца,
  • 80 г сливочного масла,
  • 250 г манной крупы,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • ягоды - по вкусу.

Как приготовить манник

Сначала растопите сливочное масло и немного охладите его. В большой миске смешайте кефир, сахар, яйца, масло и манную крупу. Перемешайте все до однородной смеси.

Добавьте разрыхлитель и снова хорошо перемешайте. Важный момент - не спешите сразу ставить тесто в духовку. Оставьте его примерно на 20 минут, чтобы манная крупа успела впитать жидкость и набухнуть. Именно благодаря этому манник после выпечки будет более нежным.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и перелейте в нее тесто. Сверху разложите ягоды. Можно использовать свежие или замороженные - последние предварительно размораживать не обязательно.

Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 35-40 минут, пока верх не станет золотистым. Готовность проверьте деревянной шпажкой - она должна выходить из сухого теста.

Готовому маннику дайте немного остыть, после чего нашинкуйте его порционными кусочками. Подавайте в чай, кофе или просто как домашний десерт.

Совет: если используете очень сочные ягоды, не кладите их слишком много - лишняя влага может сделать середину пирога тяжелой. А перед подачей манника можно присыпать сахарной пудрой.

Раньше мы рассказывали, как приготовить миничизкейки всего за 25 минут - для этого рецепта вам понадобятся тарталетки.

Теги: манка Пирог
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