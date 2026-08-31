Чого нас не вчили в школі: 5 книжок із навичками, які справді потрібні дорослим

У школі ми вчили формули, правила й дати, але далеко не завжди отримували відповіді на практичні запитання: як поводитися з грошима, налагодити сон, будувати стосунки та харчуватися без крайнощів.

Styler разом із національною книжковою платформою Yakaboo зібрав п’ять книжок, які допомагають розібратися з речами, від яких насправді залежить наше повсякденне життя.

Ми звикли планувати майбутнє, згадувати минуле й скаржитися, що не встигаємо жити теперішнім, але що таке це "тепер" із погляду науки?

Британська наукова журналістка Джо Марчант досліджує, як людський мозок створює відчуття часу та безперервної реальності, залучаючи фізику, нейронауку, психологію й філософію.Вона веде читача від космології та квантової механіки до пам’яті, уваги й особливостей свідомості, пояснюючи складні концепції через історії людей і розмови з науковцями.

Марчант має докторський ступінь із генетики й багато років працює у сфері наукової журналістики, тому вміє говорити про складне без інтонації підручника.

Книжка увійшла до списку найкращих нових науково-популярних видань лютого 2026 року за версією New Scientist. Хороший вибір для тих, хто хоче не просто почути чергову пораду "живи тут і зараз", а зрозуміти, що наука взагалі знає про наше загадкове "зараз".

Обкладинка книги

Математику в школі викладають роками, а от уміння поводитися з грошима чомусь часто залишають на самостійне вивчення.

Морґан Гаусел пояснює, чому фінансові рішення залежать не лише від цифр і знань: на них впливають наш досвід, страх, амбіції, звички й навіть уявлення про те, як має виглядати успішне життя.

В окремих коротких розділах він розбирає заощадження, складний відсоток, ризик, роль удачі та різницю між здатністю заробити гроші й умінням їх зберегти.

Замість універсальної схеми швидкого збагачення автор пропонує значно менш ефектну, але кориснішу річ - навчитися мислити на довгу дистанцію й не вимірювати власний добробут чужими стандартами.

Гаусел багато років писав про фінанси й інвестиції та був відзначений професійними нагородами у сфері бізнес-журналістики. "Психологія грошей" стала міжнародним бестселером і була перекладена десятками мов.

Обкладинка книги

"Коли я нарешті висплюся?", Ольга Маслова, Ніка Бєльська

"Висплюся на вихідних" - мабуть, одна з найстійкіших дорослих обіцянок самим собі, хоча сон не працює як борг, який можна нескінченно переносити на потім.

Біологині Ольга Маслова та Ніка Бєльська пояснюють, як влаштовані наш біологічний годинник і циркадні ритми, чим відрізняються хронотипи та чому універсального правильного режиму для всіх не існує.

Авторки розбирають цілком практичні питання: чи корисно спати вдень, як пережити джетлаг, навіщо спальні темрява і чому не варто намагатися зробити з "сови" людину, яка добровільно прокидається о п’ятій ранку.

Ольга Маслова - кандидатка біологічних наук і популяризаторка науки, а Ніка Бєльська - генетикиня та консультантка зі сну й здорового довголіття. Обидві працювали тренерками проєкту "Школа довголіття", присвяченого здоровому способу життя без крайнощів.

Тож це книжка не про чарівний вечірній ритуал, а про базову дорослу навичку - розуміти потреби власного організму й нарешті перестати воювати з ним.

Обкладинка книги

Закохуватися ми якось навчаємося самі, а от домовлятися про гроші, особисті кордони, побут і правила спільного життя виявляється значно складніше.

Ольга Гуцал пише про стосунки самодостатніх дорослих людей, яким традиційні уявлення про шлюб уже не завжди дають відповіді на практичні питання.

Авторка спирається, зокрема, на спостереження за добре знайомим їй бізнес-середовищем і розбирає причини, через які зовні успішні люди можуть раз по раз зазнавати невдач у партнерстві.

У книжці йдеться про сімейний бюджет, особисті кордони, умовний "шлюбний контракт", конфлікти та необхідність час від часу переглядати домовленості, коли змінюються самі люди або їхні обставини. Окремо Гуцал говорить і про ситуації, коли стосунки все-таки завершуються, та можливість розлучитися гідно.

Це не інструкція зі створення "ідеальної пари", а розмова про навичку, яку справді рідко десь викладають: як залишатися двома окремими дорослими людьми й водночас будувати спільне життя.

Обкладинка книги

Ще одна річ, яку ми робимо щодня, хоча системно розбиратися в ній починаємо далеко не завжди, - їжа.

Нутриціологиня Ольга Дорош пропонує відійти від нескінченного поділу продуктів на "правильні" й "заборонені" та спершу зрозуміти, що насправді потрібно організму.

Авторка пояснює принципи збалансованого раціону, розбирає популярні міфи про харчування й відповідає на практичне питання з назви - що та скільки їсти.

При цьому здорове харчування в її підході не вимагає відмовитися від солодкого, піци чи інших улюблених продуктів і перетворити кожен прийом їжі на математичну задачу з калоріями.

Натомість ідеться про звички, розуміння власної тарілки та можливість харчуватися повноцінно без зайвої мороки й крайнощів. Корисна книжка для дорослих, яким нарешті хочеться розібратися з їжею не за правилами чергової модної дієти.

Обкладинка книги