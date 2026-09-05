Найдите 7 отличий в космической станции: только очень внимательные справятся за 40 секунд

Новый тест внимательно заставит "размять" глаза и проверить собственную скорость. На первый взгляд, эти две космические каюты абсолютно одинаковы, но это не так.
Styler подготовил интересный тест, чтобы ненадолго перенестись на космическую станцию и проверить свою внимательность.
Загадка на поиск отличий
На изображении - две почти одинаковые каюты. За большим иллюминатором видны планеты и звезды, рядом с рабочим местом стоит маленький робот, а вокруг расположено множество мелких предметов.
Самое большое количество деталей и усложняет задачу: взгляд легко цепляется за самые большие объекты, в то время как маленькие изменения могут остаться незамеченными.
Включите таймер на 40 секунд и попробуйте найти все семь отличий, прежде чем переходить к ответам.
Как быстрее находить отличия
Если долго не удается найти последнее отличие, не пытайтесь каждый раз сравнивать картинки "целым" кадром.
Условно разделите оба изображения на несколько частей. Начните, например, с верхнего левого угла и постепенно двигайтесь вправо и вниз, сравнивая одинаковые участки двух картинок.
Отдельно проверяйте:
- количество мелких предметов;
- их цвета;
- маленькие символы и элементы;
- детали фона;
- предметы, которые могли бы появиться или исчезнуть.
Смена не обязательно означает, что художник убрал целый предмет. Иногда достаточно другого цвета или маленькой дополнительной детали, чтобы две картинки перестали быть одинаковыми.
Найдите 7 отличий
Готовы? Перед вами две версии одной космической каюты.
На поиск всех изменений 40 секунд. Не прокручивайте страницу ниже, пока не будете готовы проверить себя.
Тест на внимательность (коллаж: Styler)
Проверяйте ответы
Если удалось найти шесть отличий, а седьмая никак не дается, присмотритесь еще раз. Возможно, вы ищете пропавший предмет, хотя изменилась только маленькая деталь.
А теперь сверяйте:
- В правом иллюминаторе появилась дополнительная маленькая планета.
- Изменилось количество звезд.
- Индикатор маленького робота изменил цвет с зеленого на красный.
- На растении справа исчезли цветы.
- Со скафандра исчезла эмблема на груди.
- На полке появился дополнительный контейнер с едой.
- На планшете вместо карты галактики изображен график.
Оцените свой результат
7 из 7 - отличный результат. Вы заметили даже малейшие изменения среди десятков деталей космической каюты.
5-6 из 7 - очень хорошо. До максимального результата не хватило только одной-двух деталей.
3-4 из 7 - неплохой результат , но космическая каюта все же смогла вас немного запутать. Попытайтесь еще раз пройтись по изображению последовательно.
1-2 из 7 - на этот раз задача оказалась непростой. Попробуйте метод с разделением картинки на небольшие участки и сравнивайте их поочередно.
0 из 7 - потребуется реванш. После первого просмотра вы уже знаете, на какие мелочи следует обращать больше внимания.
Раньше мы показывали очень интересный тест на внимательность для путешественников.