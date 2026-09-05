UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:09 Тренды
Найдите 7 отличий в космической станции: только очень внимательные справятся за 40 секунд
16:37 Гороскопы
Матвей - имя, которое выбирают тысячи родителей: что оно означает и почему стало таким популярным
15:58 Полезное
Растения подадут сигнал: как осенью найти вредителей и болезни, которые скрываются в вашем саду
14:41 Вкусно
Печенье "Курабье" по классическому рецепту: нежное, рассыпчатое и с повидлом
13:29 Тренды
Модная обувь на осень: 5 моделей, которые стилистка советует добавить в гардероб уже сейчас
12:43 Гороскопы
Кто больше всего любит деньги: эти знаки Зодиака готовы много работать ради них
12:02 Люди
Суши, матча и авокадо: украинцы признались, какие трендовые вкусности им "не зашли" и почему
10:53 Полезное
Эту кнопку на стиральной машине многие игнорируют, а зря: вот зачем она нужна
09:49 Вкусно
Рогалики на кефире с вишней: простой рецепт для любителей сладкой выпечки
07:15 Тренды
Есть у многих в шкафу: фэшн-блогерша назвала вещь, которая станет хитом осени 2026
Все новости
Главная Тренды Найдите 7 отличий в космической станции: только очень внимательные справятся за 40 секунд
Тренды 05 сентября 2026 · 18:09
Add as a preferred source on Google

Найдите 7 отличий в космической станции: только очень внимательные справятся за 40 секунд

Удастся ли вам заметить все семь деталей, пока не прошли 40 секунд?
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Найдите 7 отличий в космической станции: только очень внимательные справятся за 40 секунд

Космическая станция на первый взгляд кажется одинаковой на обоих изображениях, но это не так (фото: magnific.com)

Новый тест внимательно заставит "размять" глаза и проверить собственную скорость. На первый взгляд, эти две космические каюты абсолютно одинаковы, но это не так.

Styler подготовил интересный тест, чтобы ненадолго перенестись на космическую станцию и проверить свою внимательность.

Загадка на поиск отличий

На изображении - две почти одинаковые каюты. За большим иллюминатором видны планеты и звезды, рядом с рабочим местом стоит маленький робот, а вокруг расположено множество мелких предметов.

Самое большое количество деталей и усложняет задачу: взгляд легко цепляется за самые большие объекты, в то время как маленькие изменения могут остаться незамеченными.

Включите таймер на 40 секунд и попробуйте найти все семь отличий, прежде чем переходить к ответам.

Как быстрее находить отличия

Если долго не удается найти последнее отличие, не пытайтесь каждый раз сравнивать картинки "целым" кадром.

Условно разделите оба изображения на несколько частей. Начните, например, с верхнего левого угла и постепенно двигайтесь вправо и вниз, сравнивая одинаковые участки двух картинок.

Отдельно проверяйте:

  • количество мелких предметов;
  • их цвета;
  • маленькие символы и элементы;
  • детали фона;
  • предметы, которые могли бы появиться или исчезнуть.

Смена не обязательно означает, что художник убрал целый предмет. Иногда достаточно другого цвета или маленькой дополнительной детали, чтобы две картинки перестали быть одинаковыми.

Найдите 7 отличий

Готовы? Перед вами две версии одной космической каюты.

На поиск всех изменений 40 секунд. Не прокручивайте страницу ниже, пока не будете готовы проверить себя.

Найдите 7 отличий в космической станции: только очень внимательные справятся за 40 секундТест на внимательность (коллаж: Styler)

Проверяйте ответы

Если удалось найти шесть отличий, а седьмая никак не дается, присмотритесь еще раз. Возможно, вы ищете пропавший предмет, хотя изменилась только маленькая деталь.

А теперь сверяйте:

  • В правом иллюминаторе появилась дополнительная маленькая планета.
  • Изменилось количество звезд.
  • Индикатор маленького робота изменил цвет с зеленого на красный.
  • На растении справа исчезли цветы.
  • Со скафандра исчезла эмблема на груди.
  • На полке появился дополнительный контейнер с едой.
  • На планшете вместо карты галактики изображен график.

Оцените свой результат

7 из 7 - отличный результат. Вы заметили даже малейшие изменения среди десятков деталей космической каюты.

5-6 из 7 - очень хорошо. До максимального результата не хватило только одной-двух деталей.

3-4 из 7 - неплохой результат , но космическая каюта все же смогла вас немного запутать. Попытайтесь еще раз пройтись по изображению последовательно.

1-2 из 7 - на этот раз задача оказалась непростой. Попробуйте метод с разделением картинки на небольшие участки и сравнивайте их поочередно.

0 из 7 - потребуется реванш. После первого просмотра вы уже знаете, на какие мелочи следует обращать больше внимания.

Раньше мы показывали очень интересный тест на внимательность для путешественников.

Теги: Цікаві факти
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Рогалики на кефире с вишней: простой рецепт для любителей сладкой выпечки Вкусно Рогалики на кефире с вишней: простой рецепт для любителей сладкой выпечки
Больше не покупайте картошку фри: Эктор Хименес-Браво показал, как сделать ее дома
Больше не покупайте картошку фри: Эктор Хименес-Браво показал, как сделать ее дома Вкусно
Таро-гороскоп на 5 сентября: кому день подарит хорошие новости, а кому - важный урок
Таро-гороскоп на 5 сентября: кому день подарит хорошие новости, а кому - важный урок Гороскопы
Больше интересного
Эту кнопку на стиральной машине многие игнорируют, а зря: вот зачем она нужна Эту кнопку на стиральной машине многие игнорируют, а зря: вот зачем она нужна Наталия Крижановская · 05 сентября 2026, 10:53
Есть у многих в шкафу: фэшн-блогерша назвала вещь, которая станет хитом осени 2026 Есть у многих в шкафу: фэшн-блогерша назвала вещь, которая станет хитом осени 2026 Катерина Собкова · 05 сентября 2026, 07:15
Деньги и удача уже близко: 4 знака Зодиака, которым особенно повезет в сентябре Деньги и удача уже близко: 4 знака Зодиака, которым особенно повезет в сентябре Катерина Собкова · 04 сентября 2026, 20:14
Матвей - имя, которое выбирают тысячи родителей: что оно означает и почему стало таким популярным Матвей - имя, которое выбирают тысячи родителей: что оно означает и почему стало таким популярным Наталия Крижановская · 05 сентября 2026, 16:37