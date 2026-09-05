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Главная Гороскопы Матвей - имя, которое выбирают тысячи родителей: что оно означает и почему стало таким популярным
Гороскопы 05 сентября 2026 · 16:37
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Матвей - имя, которое выбирают тысячи родителей: что оно означает и почему стало таким популярным

Это имя имеет давнюю историю, красивое значение и библейские корни, но сегодня оно звучит удивительно современно
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Матвей - имя, которое выбирают тысячи родителей: что оно означает и почему стало таким популярным

Матвей – одно из популярных мужских имен в Украине (фото: magnific.com)

Имя Матвей в последние годы все чаще выбирают украинские родители. Оно вошло в число самых популярных мужских имен, но за современным звучанием скрывается очень давняя история и особое значение.

Styler рассказывает, откуда происходит это имя, что означает, какими чертами характера традиционно наделяют его владельцев и когда отмечают именины.

Особое значение

Матвей - имя древнееврейского происхождения. Оно произошло от имени Матьяги, которое связывают со значением ар Божий", "дарованный Богом".

Из-за греческой и латинской традиции имя распространилось в христианском мире. Именно поэтому оно имеет много близких форм в разных языках: Matthew в английском, Matthäus в немецком, Mateusz в польском.

В украинском языке закрепилась форма Матвей, которая сегодня звучит коротко и современно, хотя имеет многовековые церковные и культурные корни.
Особое место имя занимает в христианской традиции благодаря апостолу и евангелисту Матфею, одному из двенадцати апостолов. Именно его имя носит Евангелие от Матфея.

Кстати, популярность Матвея в Украине заметно выросла. В 2026 году оно вошло в десятку самых популярных мужских имен для новорожденных, что показывает: древние имена снова уверенно возвращаются в моду.

Какой характер приписывают Матвею

Конечно, самое имя не определяет характер человека. Однако в традиционных описаниях Матфея часто представляют как спокойного, уравновешенного и ответственного мужчину.

В детстве Матвею приписывают любознательность и наблюдательность. Такой ребенок может не стремиться постоянно быть в центре внимания, зато внимательно слушать, запоминать детали и интересоваться происходящим вокруг.

Во взрослом возрасте владельца этого имени традиционно описывают как человека, ценящего стабильность и не любящего излишней суеты. Матвей может долго обдумывать решение, однако если определился, то способен настойчиво двигаться к цели.

Еще одна черта, которую часто связывают с этим именем - самостоятельность. Матвей может прислушиваться к советам других, но окончательный выбор предпочитает делать сам.

В то же время, такие характеристики следует воспринимать именно как традиционные представления об имени, а не как точное описание человека. На характер гораздо больше влияют воспитание, среда, жизненный опыт и выбор.

Именины Матфея чаще всего связывают с днем памяти апостола и евангелиста Матфея - 29 ноября по новому лианскому календарю.

Поэтому популярность этого имени вполне ясна: Матфей объединяет древнее происхождение, сильный библейский символизм и современное мягкое звучание. Неудивительно, что украинские родители все чаще останавливают свой выбор именно на нем.

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Теги: Цікаві факти Имена
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