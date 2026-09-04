Більше не купуйте картоплю фрі: Ектор Хіменес-Браво показав, як зробити її вдома

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився простим способом приготування картоплі фрі, яка виходить хрусткою зовні та ніжною всередині. Для цього знадобиться кілька доступних інгредієнтів і трохи часу.

Styler з посиланням на його відео в Instagram розповідає, як приготувати популярну страву з фастфуду вдома.

Які інгредієнти потрібні

Для приготування домашньої картоплі фрі знадобиться всього кілька простих продуктів:

5-6 картоплин;

сіль - за смаком;

2-3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

олія - у достатній кількості для фритюру.

Особливу роль у цьому рецепті відіграє кукурудзяний крохмаль. Саме тонкий шар крохмалю на поверхні картопляних брусочків допомагає сформувати апетитну скоринку під час смаження.

Як приготувати картоплю фрі

Спочатку картоплю потрібно почистити та нарізати однаковими брусочками. Важливо, щоб шматочки були приблизно одного розміру - тоді вони готуватимуться рівномірно і не вийде так, що частина картоплі вже підгоріла, а інша ще залишилася сирою.

Після цього посоліть воду та доведіть її до кипіння. Опустіть туди нарізану картоплю та проваріть приблизно три хвилини. Цей етап не передбачає повного приготування - брусочки мають лише трохи розм'якнути.

Далі картоплю потрібно швидко перекласти у миску з дуже холодною водою та кубиками льоду. Холодна ванна зупинить процес приготування та допоможе зберегти потрібну текстуру картоплі.

Після цього дістаньте брусочки з води й дуже добре обсушіть їх паперовим рушником. Це важливий момент: на картоплі не повинно залишатися зайвої вологи, особливо перед подальшим обсмажуванням.

У чому секрет хрусткої скоринки

Добре обсушену картоплю перекладіть у миску та додайте кукурудзяний крохмаль. Перемішайте все так, щоб кожен брусочок вкрився тонким і рівномірним шаром.

Не потрібно насипати занадто багато крохмалю - достатньо легкого покриття по всій поверхні. Саме воно створить основу для хрусткої скоринки.

Після цього викладіть картоплю в один шар на дошку та поставте в морозильну камеру приблизно на 50-60 хвилин.

Заморожування - ще один важливий етап рецепта. Воно допомагає отримати бажаний контраст текстур: хрустку поверхню та м'яку картоплю всередині.

Як правильно обсмажити картоплю

Коли картопля достатньо охолоне та замерзне, її потрібно обсмажити у великій кількості добре розігрітої олії. Брусочки мають вільно плавати в олії, тому краще не перевантажувати посуд великою кількістю картоплі одночасно.

Смажте її до появи рівномірної золотистої скоринки. Коли картопля стане рум'яною та хрусткою, дістаньте її та дайте зайвій олії стекти.

На завершення посоліть готову картоплю та добре струсіть, щоб сіль рівномірно розподілилася по всіх брусочках.

У результаті має вийти картопля фрі з апетитною золотистою скоринкою зовні та м'якою, ніжною текстурою всередині. А завдяки попередньому відварюванню, охолодженню, крохмалю та заморожуванню звичайна картопля перетворюється на домашній варіант улюбленого фастфуду.