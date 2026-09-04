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Смачно 04 вересня 2026 · 08:58
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Дуже просто і неймовірно смачно: "корзинки" з вишнями та смаком улюбленого тертого пирога

Ці маленькі десерти точно сподобаються всім любителям домашньої випічки
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Дуже просто і неймовірно смачно: "корзинки" з вишнями та смаком улюбленого тертого пирога

Корзинки з вишнями (колаж: Styler)

Корзинки з вишнями - чудовий варіант домашньої випічки до чаю. Вони виходять ніжними, ароматними та з приємною кислинкою всередині. До того ж рецепт універсальний, адже додавати у начинку можна будь-які ягоди, фрукти чи навіть кисломолочний сир.

Styler ділиться рецептом смачних корзинок із вишнею, які легко приготувати вдома.

Що потрібно для тіста

  • яйця - 100 г (приблизно 2 шт.),
  • цукор - 90 г,
  • ванільний цукор - 10 г,
  • сіль - 3 г,
  • м'який маргарин - 125 г,
  • розпушувач - 5 г,
  • борошно - 390 г,

Для вишневої начинки:

  • вишні - 350 г (свіжі або заморожені),
  • цукор - 180 г,
  • сода - 1 г,
  • сіль - 1 г,
  • какао - 2 г,
  • крохмаль - 30 г,
  • олія - 3 ч. л.

Як приготувати корзинки

Спочатку приготуйте тісто.

Яйця змішайте з цукром, ванільним цукром і сіллю. Збивайте вінчиком приблизно одну хвилину.

Додайте м'який маргарин і перемішайте. Потім всипте розпушувач та борошно. Замісіть однорідне м'яке тісто.
Розділіть його на дві частини. 240 г тіста покладіть у морозилку, а 480 г - у холодильник. Залиште на 30 хвилин.

Тим часом приготуйте начинку.

Вишні покладіть у каструлю, додайте 80 г цукру та соду. Доведіть до кипіння.
Потім додайте решту цукру, сіль, какао та крохмаль. Перемішайте, влийте олію і ще раз добре перемішайте.

Варіть вишневу масу до загуснення. Після цього зніміть із вогню та повністю охолодіть начинку.

Як сформувати корзинки

Для однієї корзинки знадобиться 40 г тіста, 40 г начинки та 20 г замороженого тіста для верхівки.

Тісто з холодильника розподіліть у формочках діаметром 9 см, формуючи основу та невеликі бортики.

Викладіть усередину охолоджену вишневу начинку.

Тісто з морозилки натріть на великій тертці прямо зверху на начинку.

Випікайте корзинки у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35 хвилин.

Готову випічку залиште у формочках на 20 хвилин. Потім обережно дістаньте корзинки та притрусіть цукровою пудрою.

Вихід - 12 штук.

Смачного!

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Теги: Рецепти Пиріг
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