"Лінивий" пиріг "1 стакан": простий рецепт ароматної домашньої випічки

Якщо хочеться швидко приготувати щось смачне до чаю, спробуйте пиріг "1 стакан". Для нього не потрібно довго відміряти інгредієнти - достатньо звичайної склянки. А начинку можна змінювати залежно від сезону: додавати ягоди, яблука, груші, сливи чи інші улюблені фрукти.
Styler з посиланням на блогерку Оленку Мартинюк поділиться цим чудовим рецептом.
Як приготувати пиріг "1 стакан"
Цей рецепт особливо зручний тим, що основні інгредієнти беруться в однаковій кількості. Борошно, манка, кефір і цукор - по одній склянці. До них залишиться додати яйця, трохи олії, соду та улюблену начинку.
Інгредієнти:
- 1 стакан борошна,
- 1 стакан манки,
- 1 стакан кефіру або кислого молока,
- 1 стакан цукру,
- 3 яйця,
- 3 столові ложки олії,
- ½ чайної ложки соди,
- Також підготуйте улюблені ягоди або фрукти для начинки.
Приготування
Усі інгредієнти для тіста змішайте в мисці до однорідної консистенції.
Готове тісто перелийте у форму для випікання. Зверху викладіть ягоди або фрукти. Для цього пирога авторка використала сливи.
Випікайте при температурі 180 градусів близько 40 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку - час приготування може відрізнятися.
Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути та подавайте до чаю.
Цей рецепт легко змінювати залежно від сезону: зі сливами він виходить ароматним і з легкою кислинкою, а з іншими фруктами чи ягодами матиме зовсім інший смак.
Смачного!
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