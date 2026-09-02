Як правильно заморожувати кабачки на зиму: секрети, які знають далеко не всі

Влітку кабачків часто стільки , що з'їсти їх усі просто нереально. Тому багато господинь відправляють овочі в морозилку, але взимку дістають уже не ті красиві шматочки, які клали туди влітку, а водянисту масу.

Styler розповідає, як правильно заморозити кабачки на зиму та яку помилку не варто робити перед відправленням у морозилку.

Не просто нарізати й покласти в пакет

Для заморожування найкраще брати молоді, тверді кабачки з ніжною шкіркою. Перестиглі овочі з великим насінням для цього підходять гірше.

Кабачки потрібно помити й нарізати приблизно однаковими шматочками. А далі починається головний секрет - бланшування.

Згідно з офіційними рекомендаціями National Center for Home Food Preservation, нарізані кабачки потрібно опустити в киплячу воду не більше, ніж на 3 хвилини. Після цього їх треба швидко охолодити в холодній або крижаній воді, добре відцідити й обсушити.

Чому це важливо? Бланшування пригальмовує ферменти, які продовжують впливати на овоч навіть після заморожування. Якщо пропустити цей етап, кабачки можуть гірше зберігати колір, смак і текстуру. Причому недостатнє бланшування теж не допоможе - час тут має значення.

Секрет №1 - не кладіть кабачки гарячими в морозилку

Після бланшування кабачки треба дуже швидко охолодити. Це зупиняє процес приготування й не дозволяє овочам стати занадто м'якими. Охолоджувати їх рекомендують приблизно стільки ж часу, скільки вони бланшувалися. Потім шматочки потрібно добре обсушити - зайва вода погіршує якість заморожених овочів.

Секрет №2 - спочатку заморозьте окремо

Для того, щоб узимку не отримати один великий шматок льоду з кабачків, можна розкласти охолоджені й добре обсушені шматочки в один шар на піддоні, попередньо застеленому, наприклад, пергаментом, і підморозити. Коли вони стануть твердими, пересипати в пакет або контейнер.

Такий спосіб дозволяє брати взимку стільки кабачків, скільки потрібно для конкретної страви, а не розморожувати весь пакет.

Секрет №3 - для оладок потрібен інший спосіб

Якщо кабачки плануєте взимку використовувати для оладок, кексів або іншої випічки, їх краще натерти, а не різати шматочками.

Для тертих кабачків офіційна рекомендація інша: їх потрібно готувати на парі невеликими порціями 1-2 хвилини, доки вони не стануть напівпрозорими. Потім охолодити, розкласти порціями й заморозити. Після розморожування зайву рідину можна злити перед використанням у випічці.

Що радить фахівчиня з консервування

Елізабет Л. Андресс, Ph.D., спеціалістка з харчових продуктів Університету Джорджії та директорка National Center for Home Food Preservation, наголошує, що правильне заморожування допомагає зберегти якість продуктів, але сама морозилка не поверне овочу свіжість, якої він уже втратив.

Її рекомендації щодо кабачків базуються саме на перевіреній технології: молоді овочі, бланшування, швидке охолодження, ретельне видалення зайвої вологи та герметичне пакування.

Ще один важливий момент: не потрібно розморожувати кабачки перед кожним приготуванням. Заморожені шматочки можна одразу додавати до страв, де вони будуть готуватися - наприклад, до супу, рагу чи овочевого соте. А от для оладок та випічки їх краще попередньо розморозити й відтиснути або злити зайву рідину.

І головне - не намагайтеся заморозити величезну кількість кабачків одним товстим шаром. Чим швидше продукт замерзає, тим меншими утворюються кристали льоду й тим менше пошкоджуються клітини овочу. Саме тому швидке заморожування дає кращу текстуру після розморожування.

Отже, головний секрет простий: не поспішайте відправляти сирі кабачки прямо в пакет. Три хвилини бланшування, швидке охолодження та хороше обсушування - і зимова заготівля буде значно вдалішою.