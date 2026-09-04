Що означає ім'я Злата: чому його вважають "золотим" і який характер мають його власниці

Ім'я Злата складно назвати непомітним: воно коротке, мелодійне та одразу викликає асоціацію із золотом. Але цікаво, що саме ця асоціація і є ключем до його походження та первісного значення.

Більш детально про це розповість Styler.

Ім'я, яке буквально означає "золота"

Злата має слов'янське походження та пов'язана зі словом "злато" - золото. У слов'янських мовах цей корінь зберігся в різних формах, а саме ім'я фактично можна прочитати як "золота", "золотиста", "цінна".

У давній традиції імена нерідко були не просто способом звертання до людини, а своєрідним побажанням. Називаючи дитину на честь чогось цінного, батьки ніби бажали їй відповідної долі. Тому ім’я Злата можна сприймати як побажання бути дорогоцінною, особливою та важливою для своїх близьких.

Цікаво, що існує й грецька паралель - ім'я Хриса, яке також пов'язують зі значенням "золота". Саме тому походження Злати іноді пояснюють не лише слов'янською традицією, а й зв'язком із грецьким іменем.

Ім'я має відповідники в інших слов’янських мовах: Zlata зустрічається, зокрема, у болгарській, сербській, хорватській, словенській та інших традиціях.

Який характер приписують Златі

Звичайно, саме ім'я не визначає характер людини. Але в популярних тлумаченнях Злату часто описують як дівчину з сильним внутрішнім стрижнем, яка може поєднувати м'якість у спілкуванні з наполегливістю у важливих питаннях.

Златі приписують товариськість, допитливість та вміння знаходити спільну мову з людьми. Водночас вона нібито не з тих, хто легко відмовляється від власної думки. Якщо Злата переконана, що має рацію, змусити її поступитися буває непросто.

Ще одна риса, яку часто згадують у характеристиках цього імені - вибірковість у близьких стосунках. Злата може легко спілкуватися з багатьма людьми, але по-справжньому довіряє лише тим, кого добре знає.

Як лагідно називати Злату

Для цього імені є чимало теплих домашніх форм. Найпоширеніші - Златка, Златочка, Златонька, Златуся, Златусенька.

А от якщо звертаєтеся до Злати українською, нормативна форма кличного відмінка - "Злато". Наприклад: "Злато, ходи сюди!"

Коли Злата святкує день ангела

З іменинами ситуація трохи цікавіша, адже ім'я пов'язують зі святою мученицею Златою Мегленською, яка жила на Балканах у XVIII столітті.

У сучасній українській традиції найчастіше називають 31 жовтня як день пам'яті святої Злати. У різних календарях можна зустріти й інші дати, тому для конкретного року варто звірятися з календарем тієї церкви, до якої належить родина.

Цікаві факти

Чоловічою спорідненою формою вважають Златан.

У закордонних документах українське ім'я Злата передається як Zlata.

Значення імені пов'язане із золотом, тому його традиційно трактують як "золота", "дорогоцінна", "цінна".

Кличний відмінок імені - Злато.

До речі, ім'я поширене не лише в Україні, а й у низці слов'янських країн, де збереглися споріднені форми.