Знають, на яку кнопку натиснути: ці знаки Зодіаку маніпулюють найкраще

Styler розповідає, хто з них досяг у цьому найбільшої майстерності.

12 місце - Стрілець

Стрільці занадто прямолінійні, щоб довго плести хитрі схеми. Якщо їм щось потрібно, вони, швидше за все, просто скажуть про це прямо, а не намагатимуться непомітно підштовхнути вас до потрібного рішення.

11 місце - Овен

Овни люблять отримувати бажане, але терпіння для складних маніпуляцій у них зазвичай не вистачає. Їм простіше натиснути харизмою, енергією або напором, ніж місяцями продумувати психологічну комбінацію.

10 місце - Водолій

Водолії можуть чудово бачити слабкі місця інших, але далеко не завжди використовують ці знання. Вони радше переконають вас логікою, ніж стануть грати на почуттях.

9 місце - Телець

Тельці вміють стояти на своєму так переконливо, що іноді це вже схоже на маніпуляцію. Їхня головна зброя - впертість, спокій і вміння чекати, поки інші самі погодяться з їхньою позицією.

8 місце - Риби

Риби чудово відчувають чужі емоції, а тому можуть ненавмисно або цілком свідомо тиснути на потрібну кнопку. Їхній козир - образ скривдженої людини, після якого співрозмовнику може стати незручно сказати "ні".

7 місце - Лев

Леви вміють зачаровувати людей і легко використовують свою харизму, коли хочуть отримати бажане. Комплімент, впевненість і трохи драматичності - і співрозмовник уже сам не помічає, як погоджується.

6 місце - Близнюки

Близнюки можуть переконати майже кого завгодно, особливо якщо мають достатньо часу на розмову. Вони швидко підлаштовуються під співрозмовника і знають, які слова спрацюють саме зараз.

5 місце - Рак

Раки рідко маніпулюють грубо - вони діють тонше. Можуть нагадати, скільки для вас зробили, натякнути на розчарування або просто змусити вас відчути провину, навіть не сказавши нічого прямо.

4 місце - Терези

Терези чудово знають, як сподобатися людині, а це вже половина успіху. Вони можуть так м'яко підвести співрозмовника до потрібного рішення, що той буде впевнений: це була виключно його власна ідея.

3 місце - Діва

Діви рідко діють імпульсивно - вони спочатку аналізують ситуацію, а вже потім роблять хід. Вони можуть зібрати стільки фактів, аргументів і деталей, що сперечатися з ними стає практично неможливо.

2 місце - Скорпіон

Скорпіони вважаються одними з найнебезпечніших суперників у психологічних іграх. Вони швидко помічають чужі слабкості, чудово відчувають емоції та можуть чекати потрібного моменту, щоб використати цю інформацію.

1 місце - Козоріг

Козороги очолюють цей рейтинг завдяки холодному розрахунку та вмінню грати на кілька ходів уперед. Вони не обов'язково маніпулюють відкрито: іноді Козоріг просто створює ситуацію, у якій ви самі робите саме те, що йому було потрібно.