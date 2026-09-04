Знают, на какую кнопку нажать: эти знаки Зодиака манипулируют лучше всего

Некоторые знаки Зодиака тонко испытывают чужие эмоции, замечают слабые места и умеют искусно влиять на людей. Их главное преимущество - способность получать желаемое без прямого давления.

Styler рассказывает, кто из них достиг в этом наибольшего мастерства.

12 место - Стрелец

Стрельцы слишком прямолинейны, чтобы долго плести хитрые схемы. Если им что-нибудь нужно, они, скорее всего, просто скажут об этом прямо, а не будут пытаться незаметно подтолкнуть вас к нужному решению.

11 место - Овен

Овны любят получать желаемое, но терпения для сложных манипуляций у них обычно не хватает. Им проще нажать харизмой, энергией или напором, чем месяцами продумывать психологическую комбинацию.

10 место - Водолей

Водолеи могут отлично видеть слабые места других, но далеко не всегда используют эти знания. Они скорее убедят вас логикой, чем станут играть на чувствах.

9 место - Телец

Тельцы умеют стоять на своем так убедительно, что иногда это уже похоже на манипуляцию. Их главное оружие - упрямство, спокойствие и умение ждать, пока другие сами согласятся с их позицией.

8 место - Рыбы

Рыбы прекрасно испытывают чужие эмоции, а потому могут нечаянно или сознательно давить на нужную кнопку. Их козырь - образ обиженного человека, после которого собеседнику может стать неудобно сказать "нет".

7 место - Лев

Львы умеют очаровывать людей и легко используют свою харизму, когда хотят получить желаемое. Комплимент, уверенность и немного драматичности - и собеседник уже сам не замечает, как соглашается.

6 место - Близнецы

Близнецы могут убедить почти кого угодно, особенно если у них достаточно времени на разговор. Они быстро подстраиваются под собеседника и знают, какие слова сработают сейчас.

5 место - Рак

Раки редко манипулируют грубо - они действуют тоньше. Могут напомнить, сколько вам сделали, намекнуть на разочарование или просто заставить вас почувствовать вину, даже не сказав ничего прямо.

4 место - Весы

Весы отлично знают, как понравиться человеку, а это уже половина успеха. Они могут так мягко подвести собеседника к нужному решению, что тот будет уверен: это была исключительно его собственная идея.

3 место - Дева

Девы редко действуют импульсивно - они сначала анализируют ситуацию, а уже потом делают ход. Они могут собрать столько фактов, аргументов и деталей, что спорить с ними становится практически невозможно.

2 место - Скорпион

Скорпионы считаются одними из самых опасных соперников в психологических играх. Они быстро замечают чужие слабости, прекрасно испытывают эмоции и могут ждать нужного момента, чтобы использовать эту информацию.

1 место - Козерог

Козероги возглавляют этот рейтинг благодаря холодному расчету и умению играть на несколько ходов вперед. Они не обязательно манипулируют открыто: иногда Козерог просто создает ситуацию, в которой вы сами делаете именно то, что ему требовалось.