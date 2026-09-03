Пересолили суп? Не спешите выливать: эти хитрые приемы спасут ваше блюдо

Пересолить суп может даже опытная хозяйка: достаточно не рассчитать количество соли, взять слишком соленый бульон или подольше поварить блюдо. К счастью, это еще не повод выливать целую кастрюлю.

Styler рассказывает, что делать, если суп получился слишком соленым, и какой популярный домашний лайфхак на самом деле не так эффективен, как мы привыкли думать.

Не спешите лить воду

Если суп пересолен совсем чуть-чуть, не стоит сразу доливать в кастрюлю много воды. Вместе с солью вы разбавите и весь вкус, а в результате можете получить жидкое и невнятное блюдо.

Лучше добавлять жидкость постепенно - по несколько ложек или небольшими порциями - и каждый раз пробовать. Для особо соленого супа лучше взять несоленый или малосольный бульон, а не обычный магазинный: в готовом бульоне натрия может быть уже достаточно.

Еще один хороший вариант - увеличить количество самих ингредиентов. Добавьте овощи, крупу, лапшу, фасоль или мясо - в зависимости от того, какой суп готовите. Так вы распределите соль на больший объем, не превращая блюдо в воду.

Есть интересный прием и для случаев, когда суп уже практически готов. Часть очень соленого бульона можно отлить, а вместо него долить несоленый. Это особенно уместно, если жидкость в кастрюле стала слишком концентрированной из-за длительного кипения.

Кислинка, сливки и один неожиданный прием

Если суп лишь чуть-чуть пересолен, его вкус иногда можно спасти не увеличением объема, а балансировкой вкусов.

Для борща, томатного или овощного супа подойдет несколько капель лимонного сока или совсем немного уксуса. Кислота не извлекает соль из супа, но может изменить то, как мы ее ощущаем, поэтому важно добавлять ее буквально понемногу.

Еще один прием, о котором не все знают - крохотное количество сладкого. В некоторых супах можно добавить щепотку сахара, немного меда или другого соответствующего сладкого компонента. Это особенно хорошо работает с томатными и овощными блюдами. Но и здесь главное не переборщить: задача не сделать суп сладким, а смягчить вкус.

А вот с крем-супами ситуация еще более интересная. Если рецепт позволяет, пересол можно смягчить сливками, сметаной или натуральным йогуртом. Жирность изменяет восприятие солености и в то же время делает вкус более "округлым".

А что же с картошкой?

Наверное, каждая вторая хозяйка слышала совет: если пересолите суп, бросьте туда очищенную картофелину, а потом достаньте ее, мол, она уберет лишнюю соль.

Но здесь есть нюанс. Картофель действительно впитывает часть жидкости вместе с солью, однако она не "забирает" соль выборочно. Например во время эксперимента The Kitchn разница была незначительной: картофель забирал часть соленого бульона, но не работал как своеобразная "губка для соли".

И есть еще одна ошибка, которую часто совершают после "спасения" супа: продолжают долго кипятить кастрюлю. Если вода испаряется, соль никуда не девается - ее концентрация снова возрастает. Поэтому после добавления воды или несоленого бульона лучше еще раз попробовать суп и не оставлять его надолго на сильном огне.

А на будущее есть простое правило: солите суп постепенно и окончательно корректируйте вкус поближе к концу приготовления. Особенно если используете готовый бульон, копченость, сыр, соевый соус или другие продукты, которые уже содержат соль.