Не прячьте вьетнамки: 5 стильных образов для последних жарких дней

Первые дни осени еще не обязательно означают, что пора убирать летний гардероб. Если в сентябре сохраняется теплая погода, вьетнамки - те же шлепки с перемычкой между пальцами - можно смело оставлять в повседневных образах.
Styler со ссылкой на показывает 5 стильных вариантов, с которыми вьетнамки будут смотреться не только у моря или бассейна.
Вьетнамки и широкие штаны
Сочетание вьетнамок с широкими брюками может показаться неожиданным, но именно оно создает современный расслабленный образ. Выбирайте брюки свободного кроя и дополняйте их лаконичным приталенным топом или футболкой.
Вьетнамки придают такому комплекту легкость и не дают ему выглядеть слишком формально. Это хороший вариант для теплой погоды, когда хочется комфорта, но обычные летние образы уже кажутся слишком "пляжными".
Вьетнамки в сочетании с широкими брюками (фото: pinterest.com)
Вьетнамки и длинная юбка
Еще один удачный вариант - соединить вьетнамки с максиюбкой и простым топом. Длинная юбка делает образ более женственным, а открытая обувь оставляет его непринужденной.
Особенно хорошо будут смотреться однотонные вещи без лишнего декора. Такой комплект можно дополнить небольшой сумкой и минималистичными украшениями.
Вьетнамки и джинсовые шорты
Это наиболее очевидное, но оттого не менее стильное сочетание. Джинсовые шорты, простая футболка или майка и вьетнамки создают комфортный образ для прогулки или отдыха.
Интересный образ для теплых дней (фото: pinterest.com)
Чтобы комплект выглядел более интересно, вместо обычной футболки можно накинуть сверху свободную рубашку. Она придаст образу структуры и пригодится, когда вечером температура немного снизится.
Вьетнамки, капри и жакет
Если хочется чего-нибудь более необычного, попробуйте соединить вьетнамки с капри и жакетом. Контраст между достаточно собранным верхом и максимально расслабленной обувью делает такой образ современным.
Под жакет можно надеть простой топ или футболку. Вьетнамки при этом не будут выглядеть случайной деталью - наоборот, они придают комплекту непринужденность.
Вьетнамки и кружевное платье
Вьетнамки можно носить даже с романтическими платьями. К примеру, легкое кружевное платье в сочетании с простыми вьетнамками создает интересный контраст между женственностью и повседневностью.
Интересный легкий образ с открытой обувью (фото: pinterest.com)
Именно такое сочетание хорошо работает для теплой погоды в начале осени: платье остается главной деталью образа, а удобные вьетнамки делают его менее праздничным и более современным.
Если сентябрь пока больше напоминает лето, не спешите убирать вьетнамки далеко в шкаф. С правильными вещами эта обувь легко вписывается в стильные образы даже по завершении календарного лета.
Раньше мы рассказывали, какие жакеты можно смело одевать этой осенью вместо привычных курток - именно эти модели будут в тренде этого года.