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Главная Тренды Не прячьте вьетнамки: 5 стильных образов для последних жарких дней
Тренды 03 сентября 2026 · 11:22
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Не прячьте вьетнамки: 5 стильных образов для последних жарких дней

Эта обувь давно вышла за пределы пляжа - и ее вполне можно носить даже в первые теплые дни осени
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Не прячьте вьетнамки: 5 стильных образов для последних жарких дней

Стильные образы с вьетнамками для теплой погоды (коллаж: Styler)

Первые дни осени еще не обязательно означают, что пора убирать летний гардероб. Если в сентябре сохраняется теплая погода, вьетнамки - те же шлепки с перемычкой между пальцами - можно смело оставлять в повседневных образах.

Styler со ссылкой на показывает 5 стильных вариантов, с которыми вьетнамки будут смотреться не только у моря или бассейна.

Вьетнамки и широкие штаны

Сочетание вьетнамок с широкими брюками может показаться неожиданным, но именно оно создает современный расслабленный образ. Выбирайте брюки свободного кроя и дополняйте их лаконичным приталенным топом или футболкой.

Вьетнамки придают такому комплекту легкость и не дают ему выглядеть слишком формально. Это хороший вариант для теплой погоды, когда хочется комфорта, но обычные летние образы уже кажутся слишком "пляжными".

Не прячьте вьетнамки: 5 стильных образов для последних жарких днейВьетнамки в сочетании с широкими брюками (фото: pinterest.com)

Вьетнамки и длинная юбка

Еще один удачный вариант - соединить вьетнамки с максиюбкой и простым топом. Длинная юбка делает образ более женственным, а открытая обувь оставляет его непринужденной.

Особенно хорошо будут смотреться однотонные вещи без лишнего декора. Такой комплект можно дополнить небольшой сумкой и минималистичными украшениями.

Вьетнамки и джинсовые шорты

Это наиболее очевидное, но оттого не менее стильное сочетание. Джинсовые шорты, простая футболка или майка и вьетнамки создают комфортный образ для прогулки или отдыха.

Не прячьте вьетнамки: 5 стильных образов для последних жарких днейИнтересный образ для теплых дней (фото: pinterest.com)

Чтобы комплект выглядел более интересно, вместо обычной футболки можно накинуть сверху свободную рубашку. Она придаст образу структуры и пригодится, когда вечером температура немного снизится.

Вьетнамки, капри и жакет

Если хочется чего-нибудь более необычного, попробуйте соединить вьетнамки с капри и жакетом. Контраст между достаточно собранным верхом и максимально расслабленной обувью делает такой образ современным.

Под жакет можно надеть простой топ или футболку. Вьетнамки при этом не будут выглядеть случайной деталью - наоборот, они придают комплекту непринужденность.

Вьетнамки и кружевное платье

Вьетнамки можно носить даже с романтическими платьями. К примеру, легкое кружевное платье в сочетании с простыми вьетнамками создает интересный контраст между женственностью и повседневностью.

Не прячьте вьетнамки: 5 стильных образов для последних жарких днейИнтересный легкий образ с открытой обувью (фото: pinterest.com)

Именно такое сочетание хорошо работает для теплой погоды в начале осени: платье остается главной деталью образа, а удобные вьетнамки делают его менее праздничным и более современным.

Если сентябрь пока больше напоминает лето, не спешите убирать вьетнамки далеко в шкаф. С правильными вещами эта обувь легко вписывается в стильные образы даже по завершении календарного лета.

Раньше мы рассказывали, какие жакеты можно смело одевать этой осенью вместо привычных курток - именно эти модели будут в тренде этого года.

Теги: Модные тренды
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