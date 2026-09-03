Не тратьте деньги на удобрения: огород можно подкормить тем, что есть на вашей кухне

Дорогие удобрения нужны далеко не для каждой грядки. Часть органических отходов из кухни можно использовать повторно - в частности, для компоста или домашних подкормок.

Styler рассказывает, что именно не стоит спешить выбрасывать и использовать это без ущерба для растений.

Что с кухни действительно пригодится огороду

Самый простой вариант - растительные очистки и другие органические кухонные отходы добавлять к компоста. Овощные и фруктовые обрезки, кофейная гуща, растительные остатки вместе с садовой зеленью могут стать частью будущего компоста.

Важно лишь правильно его готовить, ведь ценность здесь не в самом очищении, а в том, во что оно превратится после разложения.

Особенно полезным может быть кофейная гуща. Специалисты Королевского садоводческого общества (RHS) советуют не насыпать ее толстым слоем прямо под растения, а прежде всего добавлять в компоста. В больших количествах свежая гуща может создать плотный слой, препятствующий доступу воды и воздуха к корням.

Еще один вариант - банановая шелуха. Ее можно измельчить и добавить в компоста или закопать в грунт, где оно будет постепенно разлагаться. RHS отмечает, что при разложении шелухи добавляет органическое вещество и ряд питательных элементов, в частности калий.

Также из растительных материалов можно сделать жидкую домашнюю подкормку. Специалисты рекомендуют для этого зеленые листья и мягкие стебли, а готовый настой перед использованием обязательно разбавлять водой. Такая подкормка слабее многих готовых удобрений, поэтому ее используют чаще.

Что следует запомнить

Известный британский садовник Монти Дон советует смотреть на компост не просто как на способ избавиться от кухонных отходов, а как на способ оживить почву. По его словам, секрет компоста - именно в жизни почвы: органику постепенно перерабатывают бактерии, грибы, черви и другие организмы.

Поэтому главный совет - не бросать все подряд в одну кучу. Для качественного компоста нужно смешивать разные типы органического материала. Сам Дон отдельно предостерегает не добавлять в компоста мясо, жир и приготовленную пищу, в частности вареный картофель, рис или макароны.

А еще садовник советует периодически переворачивать компост. Это не просто помогает перемешать его - так внутрь попадает кислород, необходимый для работы микроорганизмов, разлагающих органику.

Как правильно подкармливать огород

Самое важное правило - не лить домашние подкормки прямо на сухую землю и не делать раствор более концентрированным "для лучшего эффекта". Избыток питательных веществ может навредить растениям, а слишком крепкий раствор - обжечь корни.

Если используете жидкую подкормку из растительного сырья, его нужно разбавлять водой. По рекомендациям Королевского садоводческого общества (RHS), растительные настои без добавления воды перед использованием разводят примерно 1:20, а настои, которые готовили с водой - 1:10. Готовый раствор должен быть примерно цвета слабого чая.

Еще один секрет - подкармливать не "на всякий случай", а когда растению это действительно нужно. Для овощей и растений в контейнерах подкормка может быть полезна, но растения, хорошо растущие в почве, часто получают достаточно питательных веществ из самой земли.

И не стоит забывать о простом способе вернуть питательные вещества в землю- мульчирование готовым компостом. RHS называет домашний компост одним из лучших способов одновременно улучшить структуру почвы, удерживать влагу и постепенно питать растения.

В заключение следует подчеркнуть, что домашняя подкормка не означает "чем больше, тем лучше". Растениям требуется баланс, а не максимальное количество питательных веществ. Поэтому лучше более слабый раствор и наблюдение за растением, чем эксперименты с концентрированными настоями.