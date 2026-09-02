26-летний стендапер покорил "Україна має талант": Стас Боклан нажал на Золотую кнопку

26-летний Дмитрий Довгий со стендапом вышел на сцену "Україна має талант" и рассказал о собственном опыте и повседневной жизни. Его выступление настолько поразило Стаса Боклана, что судья нажал на Золотую кнопку.

Как все происходило на популярном шоу - читайте в материале Styler.

Стендап-комик рассказал о жизни с помощью юмора

Участник представил стендап, в котором много шутил о собственной жизни, участии в талант-шоу, личных отношениях и других знакомых зрителям ситуации.

Артист не пытался скрывать личный опыт за абстрактными шутками. Напротив, собственные истории стали основой его выступления, а острые наблюдения и взаимодействие с залом помогли ему быстро завоевать внимание аудитории.

В конце выступления Дмитрий эмоционально признался: "Стендап - это моя любовь!".

Эти слова хорошо передали отношение комика к тому, чем он занимается, а реакция судей показала, что его выступление действительно запомнилось.

Что сказал Артем Пивоваров

Артем Пивоваров высоко оценил выступление комика и отметил его взаимодействие с судьями и аудиторией.

"Дмитрий, ты очень крут! Ты был в этом жанре непревзойден. Как ты классно взаимодействовал с каждым из нас, с аудиторией. Я желаю тебе в будущем еще больше побед. Я точно скажу "да". Ты очень крутой!" - сказал Пивоваров.

Однако на этом сюрпризы для Дмитрия не закончились.

Реакция Стаса Боклана

Актер Стас Боклан рассказал, что много лет работает на сцене и хорошо знает, как важно артисту сразу установить контакт со зрителями.

"Знаете, Дмитрий, я много лет выхожу на сцену и всю жизнь завидую людям, которые, выходя на сцену, моментально завоевывают зрительское внимание. Это такая внутренняя энергия, которая, пожалуй, дается Богом при рождении. Это или есть или нет. У вас это есть", - отметил судья.

После этих слов Боклан нажал на Золотую кнопку.

Это означает, что выступление комика настолько поразило судью, что он получил особое прохождение дальше в шоу. Для Дмитрия это стало важнейшим моментом в его сценическом пути и еще одним шагом в развитии карьеры стендап-комика.

На видео этот момент можно посмотреть с 02:05:59.

Кто такой Дмитрий Довгий

Дмитрию Долгому 26 лет. Он родом из Каменец-Подольского, однако сейчас живет в Берлине и развивает карьеру стендап-комика, выступая перед украинской аудиторией за границей.

Стендап для Дмитрия - это возможность общаться с людьми через юмор и рассказывать о собственном опыте. В своих выступлениях он не избегает личных тем, обыденных ситуаций и моментов, о которых иногда бывает непросто говорить открыто.

Кроме творческой деятельности Дмитрий поддерживает Украину. Во время стендап-выступлений и тематических мероприятий он собирает средства на помощь украинцам, а также поддерживает украинское сообщество за рубежом.

Детство Дмитрия и борьба за восстановление

За личной историей Дмитрия стоит непростой опыт. Когда мальчику было всего один год, врачи диагностировали у него ДЦП. Значительную часть детства он провел в больницах, санаториях и реабилитации.

Впоследствии Дмитрий переехал в Германию. Там он продолжил получать необходимую медицинскую поддержку и проходить реабилитацию.

Несмотря на трудности, он активно развивает себя как артист и выходит на сцену перед украинской аудиторией. В своих выступлениях Дмитрий использует юмор не для того, чтобы скрыть сложные моменты жизни, а наоборот - чтобы говорить о них открыто, легко и понятно другим.

И именно эта способность превращать собственный опыт в юмор стала одной из особенностей его выступления в "Україна має талант".