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Гороскопы 02 сентября 2026 · 11:45
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Таро-гороскоп на сентябрь: кому откроется новый путь, а кому следует подождать

Одна карта намекает на неожиданный поворот, а другая - на необходимость пересмотреть планы
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на сентябрь: кому откроется новый путь, а кому следует подождать

Гороскоп на сентябрь 2026 по картам Таро (фото: Freepik)

Карты Таро могут подсказать, какие темы выйдут на первый план для каждого знака Зодиака в сентябре 2026. Этот прогноз поможет обратить внимание на возможности, риски и важные решения месяца.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает подробности.

Овен

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая

Для Овнов сентябрь станет временем постепенного обновления после сложного периода. То, что раньше казалось окончательно разрушенным, может получить второй шанс, но для этого придется отпустить старые обиды и страхи.

Телец

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Тельцам карты советуют не торопиться и не пытаться контролировать все. В сентябре планы могут изменяться, а чрезмерное давление на себя лишь создаст ощущение, что вы двигаетесь не в том направлении.

Близнецы

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Для Близнецов это одна из самых благоприятных карт месяца. Сентябрь может принести чувство уверенности в собственных силах, финансовую стабильность или приятные результаты работы, в которую вы давно вкладывались.

Рак

Карта Таро: Верховная Жрица

Ракам в сентябре следует больше доверять интуиции и не торопиться рассказывать всем о своих планах. Не вся информация будет лежать на поверхности, поэтому важные ответы могут прийти через наблюдение, сны или внутреннее чувство.

Лев

Карта Таро: Десятка Жезлов

Львы могут почувствовать, что на них навалилось слишком много дел и ответственности. Карта советует не тянуть все самостоятельно: в сентябре важно научиться отказываться от лишнего и просить о помощи.

Дева

Карта Таро: Шестерка Кубков

Для Дев сентябрь может быть связан с прошлым, приятными воспоминаниями и людьми, давно не появлявшимися в жизни. Возможна неожиданная встреча или возвращение к делу, которое когда-то доставляло удовольствие.

Весы

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Весам будет сложно оставаться в режиме паузы - появится желание наконец-то действовать. В то же время карты советуют не бросаться в водоворот событий без восстановления сил, ведь спешка может быстро истощить.

Скорпион

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

Скорпионам в сентябре следует особенно внимательно следить за словами и эмоциями. Резкие решения, споры и необдуманные сообщения могут создать проблемы там, где их можно было избежать.

Стрелец

Карта Таро: Четверка Кубков

Стрельцы могут почувствовать определенную усталость от однообразия или разочарования тем, как складываются события. В то же время рядом может появиться интересная возможность, которую легко не заметить из-за чрезмерной сосредоточенности на том, что уже не доставляет радости.

Козерог

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутый

Козерогам карты советуют не откладывать важные дела и внимательнее отнестись к финансам. В сентябре могут возникнуть задержки в обучении, работе или реализации нового проекта, если недостаточно дисциплины.

Водолей

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Водолеям может быть сложнее, чем обычно, услышать свою интуицию. Сентябрь требует меньше самообмана и больше честности с собой: не стоит игнорировать очевидные сигналы только потому, что они не отвечают вашим ожиданиям.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Для Рыб эта карта говорит о постепенном освобождении от тревог и навязчивых переживаний. Сентябрь может помочь оставить в прошлом страх, долго не дававший покоя, и наконец-то почувствовать внутреннее облегчение.

Ранее Styler рассказывал о прогнозе на начало сентября от астролога.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
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