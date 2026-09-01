UA / RU
rbc.ua
Последние новости
17:42 Вкусно
Маринованный лук за 10 минут: отлично подойдет к мясным блюдам, салатам и даже шашлыку
16:58 Гороскопы
Денежный маникюр на сентябрь: этот оттенок считают магнитом для удачи
16:02 Полезное
Лук гниет после сбора: где огородники допускают ошибки и как их исправить
15:17 Тренды
Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секунд
14:27 Гороскопы
Прогноз на начало сентября от астролога: опасные даты и самый удачный день месяца
13:45 Люди
Jerry Heil внезапно вступилась за участницу "Україна має талант" и вызвала новые споры
12:51 Вкусно
Пышный, нежный и с румяной корочкой: простой манник на кефире с ягодами, который всегда получается
12:01 Гороскопы
Деньги любят смелых: эти знаки Зодиака не боятся рисковать ради прибыли
10:57 Тренды
Андре Тан раскрыл секрет стильного образа осенью: эти аксессуары изменят все
10:05 Полезное
Амброзия захватывает незаметно: как распознать опасный сорняк и навсегда убрать его с участка
Все новости
Главная Вкусно Маринованный лук за 10 минут: отлично подойдет к мясным блюдам, салатам и даже шашлыку
Вкусно 01 сентября 2026 · 17:42
Add as a preferred source on Google

Маринованный лук за 10 минут: отлично подойдет к мясным блюдам, салатам и даже шашлыку

Такое ароматное и вкусное приложение пригодится как для любого домашнего блюда, так и пикника
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Маринованный лук за 10 минут: отлично подойдет к мясным блюдам, салатам и даже шашлыку

Маринованный лук - простая закуска к мясу и шашлыку (фото: magnific.com)

Маринованный лук прекрасно дополняет мясные блюда, шашлык, салаты и даже обычный картофель. Ее не нужно готовить заранее - достаточно нескольких простых ингредиентов и всего 10 минут.

Styler делится простым рецептом маринованного лука, который получается хрустящим, ароматным и в меру кислым.

Ингредиенты

Для этого рецепта понадобятся простые продукты, которые точно найдутся на кухне. Обратите внимание, что количество уксуса и сахара можно немного изменять в зависимости от того, насколько кислый или сладкий лук вы любите.

  • 2 средние луковицы,
  • 100 мл воды,
  • 50 мл уксуса 9%,
  • 1 ч. л. сахара,
  • ½ ч. л. соли,
  • несколько горошин черного перца,
  • 1 лавровый лист - по желанию.

Приготовление - простой алгоритм

Подготовьте лук.

Очистите луковицы и нарежьте тонкими полукольцами. Чем тоньше нарезать лук, тем быстрее он промаринуется.

Маринованный лук за 10 минут: отлично подойдет к мясным блюдам, салатам и даже шашлыкуПриготовление маринованного лука (фото: magnific.com)

Сделайте маринад.

В миске смешайте воду, уксус, сахар и соль. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.

Добавьте специи.

Положите в маринад несколько горошин черного перца и лавровый лист.

Замаринуйте лук.

Переложите нарезанный лук в маринад и перемешайте хорошо. Оставьте примерно на 10 минут.

Подавайте к столу.

Готовый лук можно сразу подавать в мясо, шашлык, картофель или добавлять в салаты.

Совет: если лук очень острый, перед маринованием залейте его кипятком на 60 секунд, а затем слейте воду. После этого вкус станет более мягким, но лук останется хрустящим.

Раньше мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп как у McDonald's.

Теги: Рецепты
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Прогноз на начало сентября от астролога: опасные даты и самый удачный день месяца Гороскопы Прогноз на начало сентября от астролога: опасные даты и самый удачный день месяца
Jerry Heil внезапно вступилась за участницу "Україна має талант" и вызвала новые споры
Jerry Heil внезапно вступилась за участницу "Україна має талант" и вызвала новые споры Люди
Пышный, нежный и с румяной корочкой: простой манник на кефире с ягодами, который всегда получается
Пышный, нежный и с румяной корочкой: простой манник на кефире с ягодами, который всегда получается Вкусно
Больше интересного
Денежный маникюр на сентябрь: этот оттенок считают магнитом для удачи Денежный маникюр на сентябрь: этот оттенок считают магнитом для удачи Катерина Собкова · 01 сентября 2026, 16:58
Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секунд Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секунд Наталия Крижановская · 01 сентября 2026, 15:17
Лук гниет после сбора: где огородники допускают ошибки и как их исправить Лук гниет после сбора: где огородники допускают ошибки и как их исправить Наталия Крижановская · 01 сентября 2026, 16:02
Деньги любят смелых: эти знаки Зодиака не боятся рисковать ради прибыли Деньги любят смелых: эти знаки Зодиака не боятся рисковать ради прибыли Катерина Собкова · 01 сентября 2026, 12:01