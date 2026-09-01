Маринованный лук за 10 минут: отлично подойдет к мясным блюдам, салатам и даже шашлыку

Маринованный лук прекрасно дополняет мясные блюда, шашлык, салаты и даже обычный картофель. Ее не нужно готовить заранее - достаточно нескольких простых ингредиентов и всего 10 минут.
Styler делится простым рецептом маринованного лука, который получается хрустящим, ароматным и в меру кислым.
Ингредиенты
Для этого рецепта понадобятся простые продукты, которые точно найдутся на кухне. Обратите внимание, что количество уксуса и сахара можно немного изменять в зависимости от того, насколько кислый или сладкий лук вы любите.
- 2 средние луковицы,
- 100 мл воды,
- 50 мл уксуса 9%,
- 1 ч. л. сахара,
- ½ ч. л. соли,
- несколько горошин черного перца,
- 1 лавровый лист - по желанию.
Приготовление - простой алгоритм
Подготовьте лук.
Очистите луковицы и нарежьте тонкими полукольцами. Чем тоньше нарезать лук, тем быстрее он промаринуется.
Приготовление маринованного лука (фото: magnific.com)
Сделайте маринад.
В миске смешайте воду, уксус, сахар и соль. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.
Добавьте специи.
Положите в маринад несколько горошин черного перца и лавровый лист.
Замаринуйте лук.
Переложите нарезанный лук в маринад и перемешайте хорошо. Оставьте примерно на 10 минут.
Подавайте к столу.
Готовый лук можно сразу подавать в мясо, шашлык, картофель или добавлять в салаты.
Совет: если лук очень острый, перед маринованием залейте его кипятком на 60 секунд, а затем слейте воду. После этого вкус станет более мягким, но лук останется хрустящим.
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