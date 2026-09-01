Прогноз на начало сентября от астролога: опасные даты и самый удачный день месяца

Начало сентября принесет резкое изменение астрологического фона. После напряженного 31 августа появятся удачные моменты для новых дел, важных решений и работы, однако несколько раз в неделю Луна будет без курса.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, чего ждать до 6 сентября и на какие даты нужно обратить особое внимание.

1 сентября

До 11:01 Луна будет без курса, поэтому важные начинания лучше перенести на вторую половину дня. После этого ситуация изменится: это благоприятный период для новых дел, важных решений, заключения брака, начала строительства, хирургических и стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской.

Особенно удачным это время может быть для предпринимателей и людей с коммерческими и организаторскими способностями. В то же время результаты дел могут оказаться неожиданными.

Соловьева также советует прислушиваться к интуиции и найти время для уборки дома.

2 сентября

Важные дела следует успеть до 13:47. До сих пор благоприятно начинать новые проекты, принимать решения, оформляться на новую работу, заключать сделки, проводить переговоры и платежи, покупать технику, сдавать экзамены и отправляться в важные командировки.

По словам астролога, это активный и творческий период, который способствует настойчивости и достижению цели. Особенно продуктивным он может быть для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров.

В то же время в течение дня нужно остерегаться сплетен, дезинформации, обмана и мошенничества, а также внимательнее следить за личными вещами.

С 13:47 и до конца суток Луна будет без курса, поэтому после этого времени новые важные дела лучше не начинать.

3 сентября

Первая половина дня снова потребует осторожности: до 14:47 Луна будет без курса.

А вот после 14:47 открывается благоприятный период для новых дел и важных решений. Можно планировать начало обучения, оформление новой работы, подготовку документов и дальние путешествия.

Удачными могут быть дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, образованием, наукой, иностранными языками, международными контактами и сотрудничеством с заграницей.

Соловьева прогнозирует усиление интуиции и интеллектуальных способностей. Могут появиться новые способы решения старых проблем.

В то же время астролог не советует в этот день заниматься уборкой.

4 сентября

Один из самых сложных дней недели. Он неблагоприятный для новых дел, важных решений, дорогих покупок, брака, кредитов, регистрации бизнеса, крупных финансовых сделок и новых знакомств.

Также лучше не экспериментировать с имиджем, косметологическими или пластическими процедурами и незнакомой едой.

Соловьева называет 4 сентября стрессовым периодом смены фазы Луны и советует избегать гнева, мести и других негативных эмоций. День лучше посвятить завершению уже начатых дел и домашней уборке.

Отдельное внимание требует промежуток с 11:10 до 12:51. В это время Луна будет находиться в так называемом разрушительном градусе Близнецов. По трактовке астролога, он связан с риском обмана, интриг, конфликтов и коварства.

Поэтому в настоящее время не стоит назначать важные дела, полагаться на ненадежных людей или соглашаться на рискованные предложения.

День же можно посвятить творчеству: музыке, рисованию, танцам, литературе, театру или искусству.

5 сентября

В общем день благоприятен для начинаний и важных решений, однако есть исключение.

С 11:40 до 17:30 Луна будет без курса. В этот промежуток лучше ничего значимого не начинать, не делать важные покупки и не полагаться на новые предложения.

До 11:40 и после 17:30 можно возвращаться к активным делам.

Соловьева советует в этот день уделить внимание физическим нагрузкам, специальным упражнениям, йоге и активной творческой работе.

6 сентября

А вот воскресенье астролог называет одним из самых благоприятных дней месяца.

6 сентября подходит для новых дел, важных решений и активностей, связанных со строительством. Можно заниматься вопросами досуга и детей, планировать выступления перед аудиторией и романтические приключения.

В то же время посещение парикмахерской лучше перенести на другой день.

Полезно уделить внимание семье и домашним делам, слушать интуицию и поработать с собственными мыслями и подсознанием. Также в этот день Соловьева советует отдавать долги.

Когда Луна будет без курса - все даты

На этой неделе таких периодов будет сразу четыре:

1 сентября - с 00:00 до 11:01;

2 сентября - с 13:47 до 24:00;

3 сентября - с 00:00 до 14:47;

5 сентября - с 11:40 до 17:30.

По трактовке Соловьевой, во время Луны без курса обычное течение дел может нарушаться, а решения и новые начинания - не давать ожидаемого результата. Поэтому на эти часы она не рекомендует планировать значимые изменения, покупки, обращения за помощью и полагаться на новые предложения.

Для сбалансирования энергии Луны астролог рекомендует белый цвет, серебро, молочные продукты и отдых у водоема.