Не ховайте в'єтнамки: 5 стильних образів для останніх спекотних днів

Перші дні осені ще не обов'язково означають, що час прибирати літній гардероб . Якщо у вересні зберігається тепла погода, в'єтнамки - ті самі шльопанці з перемичкою між пальцями - можна сміливо залишати у повсякденних образах.

Styler з посиланням на показує 5 стильних варіантів, з якими в'єтнамки виглядатимуть доречно не лише біля моря чи басейну.

В'єтнамки та широкі штани

Поєднання в'єтнамок із широкими штанами може здатися несподіваним, але саме воно створює сучасний розслаблений образ. Обирайте штани вільного крою та доповнюйте їх лаконічним приталеним топом або футболкою.

В'єтнамки додають такому комплекту легкості й не дають йому виглядати надто формально. Це хороший варіант для теплої погоди, коли хочеться комфорту, але звичайні літні образи вже здаються занадто "пляжними".

В'єтнамки в поэднанні з широкими штанами (фото: pinterest.com)

В'єтнамки та довга спідниця

Ще один вдалий варіант - поєднати в'єтнамки з максіспідницею та простим топом. Довга спідниця робить образ більш жіночним, а відкрите взуття залишає його невимушеним.

Особливо добре виглядатимуть однотонні речі без зайвого декору. Такий комплект можна доповнити невеликою сумкою та мінімалістичними прикрасами.

В'єтнамки та джинсові шорти

Це найбільш очевидне, але від того не менш стильне поєднання. Джинсові шорти, проста футболка або майка та в'єтнамки створюють комфортний образ для прогулянки чи відпочинку.

Цікавий образ для теплих днів (фото: pinterest.com)

Щоб комплект виглядав цікавіше, замість звичайної футболки можна накинути зверху вільну сорочку. Вона додасть образу структури та стане у пригоді, коли ввечері температура трохи знизиться.

В'єтнамки, капрі та жакет

Якщо хочеться чогось більш незвичного, спробуйте поєднати в'єтнамки з капрі та жакетом. Саме контраст між досить зібраним верхом і максимально розслабленим взуттям робить такий образ сучасним.

Під жакет можна вдягнути простий топ або футболку. В'єтнамки при цьому не виглядатимуть випадковою деталлю - навпаки, вони додають комплекту невимушеності.

В'єтнамки та мереживна сукня

В'єтнамки можна носити навіть із романтичними сукнями. Наприклад, легка мереживна сукня у поєднанні з простими в'єтнамками створює цікавий контраст між жіночністю та повсякденністю.

Цікавий легкий образ з відкритим взуттям (фото: pinterest.com)

Саме таке поєднання добре працює для теплої погоди на початку осені: сукня залишається головною деталлю образу, а зручні в'єтнамки роблять його менш урочистим і більш сучасним.

Тож якщо вересень поки що більше нагадує літо, не поспішайте прибирати в'єтнамки далеко в шафу. З правильними речами це взуття легко вписується у стильні образи навіть після завершення календарного літа.