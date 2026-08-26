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Тренды 26 августа 2026 · 13:57
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Одна пара, но 8 образов: стилистка показала, как по-новому носить белые брюки

Белые брюки легко могут стать самой стильной вещью в гардеробе, если знать, с чем и как их сочетать
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Одна пара, но 8 образов: стилистка показала, как по-новому носить белые брюки

Белые брюки можно стилизовать по-разному - интересные примеры от стилистки (коллаж: Styler)

Белые брюки - одна из самых универсальных вещей летнего гардероба. Они легко сочетаются с яркими цветами, базовыми вещами и акцентными аксессуарами, а правильная обувь способна полностью изменить настроение образа.

Styler со ссылкой на советы стилистки Анастасии Кривицкой в Instagram покажет несколько интересных сочетаний для вашего образа.

Белые брюки на все случаи

Самый простой способ сделать белые брюки более интересными - не бояться экспериментировать с верхом, аксессуарами и обувью. Даже одна широкая модель может стать частью совершенно разных образов - от расслабленного пляжного до сдержанного городского.

Для пляжа специалист предлагает соединить широкие легкие белые брюки с коротким топом и большим шелковым шарфом, завязанным прямо поверх штанов. Дополнить такой комплект можно большим соломенным шляпой и вместительной плетеной сумкой.

Выйдет легкий образ для прогулки у моря или отдыха на курорте.

Для прогулки по городу подойдет более цветовой вариант. Белые широкие брюки можно дополнить тонким ремешком, однотонной майкой салатовой и большой зеленой тканевой сумкой. Завершат комплект очки и шлепанцы на низком ходу.

Еще один вариант - сделать ставку на контраст. К белым широким брюкам можно добавить белую майку с вырезом возле ключиц, темный тонкий ремешок и большую сумку такого же цвета. Темная обувь и солнцезащитные очки помогут собрать образ и сделать его более выразительным.

Интересное сочетание цветов

Если хочется добавить цвет, но не перегрузить образ, стилистка предлагает розовый жакет. Белые широкие брюки можно носить с коротким белым топом, большим пиджаком с выразительной линией плеч и винной сумкой. Завершат образ белые ремень и замшевые шлепанцы на низком ходу.

Интересно будет выглядеть и сочетание белого с желтым и зеленым. К широким брюкам подойдут чудесные мокасины, белый ремешок и желтая или горчичная майка с высокой горловиной. Зеленую вязаную сумку можно использовать как цветной акцент, а широкий золотистый браслет - как украшение.

Для более элегантного настроения стоит попробовать белый total look с темными деталями. Широкие белые брюки можно сочетать с белым тканевым жилетом с большими темными пуговицами и белыми остроносыми челноками. Большая сумка с фактурой под крокодилью или змеиную кожу придаст образу характера. Темные очки и сдержанные золотые часы завершат комплект.

А вот для вечерней прогулки подойдут белые брюки с черным верхом.

Полупрозрачный черный топ с драпировкой на груди и короткими рукавами можно дополнить черными вьетнамками на небольшом каблуке и маленькой черной сумочкой-клатчем на плече.

Последний вариант - классический черно-белый образ, который легко адаптировать для города. Белые брюки стилистка предлагает сочетать с белой майкой и легкой белой рубашкой, заправленной в штаны. Черные челноки на низком ходу, тонкий ремешок, большая черная сумка и темные очки создадут четкие контрасты. Из украшений достаточно золотых часов и одного броского кольца.

Главное преимущество белых брюк в том, что они не требуют сложных стилизаций. Меняя только обувь, сумку, верх или несколько аксессуаров, можно получить совершенно разный результат - и именно поэтому такая вещь легко становится основой летнего гардероба.

Напомним, как раньше мы показали 10 интересных вещей, которые могут стать изюминкой каждого образа.

Теги: Модные тренды Штаны
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