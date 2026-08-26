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Главная Полезное Уже время проверить участок: эксперты назвали самое опасное растение-вредителя
Полезное 26 августа 2026 · 11:31
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Уже время проверить участок: эксперты назвали самое опасное растение-вредителя

Почему этот сорняк категорически нельзя выбрасывать в компост
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Уже время проверить участок: эксперты назвали самое опасное растение-вредителя

Какое опасное растение нужно проверить в саду (фото: Wikipedia)

Некоторые инвазивные растения способны не только вытеснить местную флору, но и нанести серьезный ущерб имуществу, снижая стоимость дома и даже усложняя получение ипотеки.

О каком именно растении идет речь, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Какое растение опасно в саду

В конце лета самым заметным и агрессивным из таких вредителей становится японский горец (рейнутрия японская).

Королевское садоводческое общество предупреждает: если вы подозреваете наличие этого растения на участке, действовать нужно крайне осторожно, ведь неправильная борьба лишь усугубит ситуацию.

Как распознать агрессивного гостя

Август и сентябрь - идеальное время для обнаружения этого растения, ведь именно сейчас оно начинает цвести. Чтобы не перепутать ее с другими культурами, обратите внимание на три основных признака:

  • Стебли: полые, имеют характерные узлы и зрительно очень напоминают бамбук.
  • Листья: расположены на ветвях в отчетливом зигзагообразном порядке.
  • Цветы: в конце лета появляются характерные мелкие кремово-белые соцветия.

Почему японский горец – это настоящая проблема

Это растение официально классифицируется как инвазивный вид. Его главная опасность заключается в феноменальной живучести и разрушительной силе:

Вытеснение соседей: Мощные корневища образуют плотные заросли, забирая у местной флоры свет, пространство, влагу и питательные вещества.

Разрушение инфраструктуры: Растение имеет настолько сильную корневую систему, что способно прорастать сквозь слабые места и трещины в асфальте, бетоне, кирпичной кладке или садовой плитке.

Регенерация из микрочастиц: Горец может вырасти из крошечного фрагмента корня или стебля, а сами корневища способны "спать" в земле годами, ожидая благоприятных условий.

Что категорически запрещено делать

Самая большая ошибка садоводов - попытка самостоятельно выкопать или срубить растение. Это почти гарантированно приведет к ее мгновенному распространению.

Главные правила безопасности:

  • Категорически запрещено бросать сорванные или срезанные части растения в домашний компост.
  • Не выбрасывайте горец в контейнеры для садовых отходов или обычные мусорные баки.
  • Лучшее и безопасное решение сразу обратиться в специализированную службу, которая занимается профессиональным уничтожением инвазивных видов.

Внимательно осмотрите границы вашего участка, зоны у заборов, сараев и садовых дорожек.

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Теги: Сад и огород
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